"Сибирь" выиграла первую игру в сезоне
Сегодня, 30 сентября, новосибирская «Сибирь» в тринадцатой игре впервые выиграла матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Сибиряки обошли подольского "Витязя" со счетом 4:3 и одержали первую победу сезона.
Игра началась с удалений: за подножку арбитр удалил нападающего соперников Данилу Моисеева, а через несколько минут нападающего новосибирцев Шарля Бертрана за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
Противники воспользовались большинством и забили первый гол в ворота "Сибири", однако через пять минут молодой нападающий новосибирцев Павел Ткаченко сравнял счет.
Во втором периоде команды продолжали идти нос к носу — на 23 минуте шайбу забросил нападающий "Сибири" Дмитрий Саюстов, и уже на 25 минуте "Витязь" сравнял счет. Но к концу периода дебютант этого сезона КХЛ 19-ти летний нападающий "Сибири" Никита Шашков забросил еще одну шайбу в ворота противника.
На 43 минуте игры Шашков забил еще один гол, на 53 минуте "Витязь" опять сократил отставание, но до конца периода соперники не забросили не одной шайбы.
На воротах «Сибири» был Алексей Красиков.
Результат этой игры стал прорывом в череде неудач хоккейной "Сибири" — до сих пор они не выиграли ни одного матча.
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Маша Вьюн
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео khl.ru