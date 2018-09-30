"Сибирь" выиграла первую игру в сезоне

Героем игры стал молодой нападающий "Сибири" Никита Шашков
Героем игры стал молодой нападающий "Сибири" Никита Шашков


Сегодня, 30 сентября, новосибирская «Сибирь» в тринадцатой игре впервые выиграла матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги.


Сибиряки обошли подольского "Витязя" со счетом 4:3 и одержали первую победу сезона.


Игра началась с удалений: за подножку арбитр удалил нападающего соперников Данилу Моисеева, а через несколько минут нападающего новосибирцев Шарля Бертрана за опасную игру высоко поднятой клюшкой.


Противники воспользовались большинством и забили первый гол в ворота "Сибири", однако через пять минут молодой нападающий новосибирцев Павел Ткаченко сравнял счет.


Первый гол "Сибири"


Во втором периоде команды продолжали идти нос к носу — на 23 минуте шайбу забросил нападающий "Сибири" Дмитрий Саюстов, и уже на 25 минуте "Витязь" сравнял счет. Но к концу периода дебютант этого сезона КХЛ 19-ти летний нападающий "Сибири" Никита Шашков забросил еще одну шайбу в ворота противника.


На 43 минуте игры Шашков забил еще один гол, на 53 минуте "Витязь" опять сократил отставание, но до конца периода соперники не забросили не одной шайбы. 


И победный гол "Сибири"!


На воротах «Сибири» был Алексей Красиков. 


Результат этой игры стал прорывом в череде неудач хоккейной "Сибири" — до сих пор они не выиграли ни одного матча.

Прочтений: 2012
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