Новинки осени: Toyota RAV4, BMW X5, UAZ Patriot и не только

Неоднозначный концепт-кар BMW Vision iNext





В первых числах октября начинается Парижский автосалон, на котором состоится несколько важных европейских премьер, например, новой Toyota RAV4. Но значимые дебюты готовятся и в России. О наиболее интересных моделях осени — в нашем обзоре.





Рестайлинговый «Патриот» сложно отличить от предшественника: все изменения внутри





«УАЗ-Патриот» пережил очередное обновление, уже четвертое по счету за 13 лет своего существования. По сути, ему сделали «пересадку органов» с мини-грузовичка «Профи», который УАЗ представил в прошлом году. От «Профи», например, достался более мощный и тяговитый мотор ZMZ Pro (149 л.с.) с увеличенной степенью сжатия и двухрядной цепью ГРМ. Новое рулевое управление и другие поворотные кулаки сократили радиус поворота почти на метр, а педаль сцепления теперь не так строптива. Кроме того, «Патриоту» поменяли амортизаторы и задние рессоры, чтобы сделать ход более комфортным. Не обошлось и без традиционной работы над ошибками, например, поменялась схема вентиляции салона, чтобы избавиться от запотевания стекол.







Внешних изменений практически нет, разве что чуть другим стал задний бампер. Зато цены традиционно возросли: если прежние «Патриоты» в версии «Классик» предлагались по цене от 719 тысяч рублей, то теперь цена — от 766,5 тысячи. Даже упрощенная версия Fleet c «дисконтом» 20 тысяч всё равно дороже прежней.





«Ноздри» стали крупнее и почти слились





Близится старт продаж BMW X5 четвертого поколения, заказать который можно уже сейчас — цены известны и начинаются от 4,59 миллиона рублей за версию с новым 249-сильным турбодизелем. Новым стал и трехлитровый бензиновый агрегат мощностью 340 л.с. — за такую версию просят уже от 4,76 миллиона рублей.





Салон переосмыслен: например, вместо аналоговых приборов — огромный дисплей





BMW X5 построен на модульной платформе CLAR, которую делит с «пятеркой» и «семеркой», и которая на генетическом уровне приспособлена к автономному вождению. Например, на X5 дебютирует система торможения «по проводам», то есть физического контакта между педалью и тормозными механизмами нет. Новая пневмоподвеска всех четырех колес расширила его ездовые амбиции: если на скорости он жмётся к земле, то на бездорожье обеспечивает просвет до 286 мм!









Попутно BMW готовится к презентации новой «трешки», дразня клиентов видеороликом с завода, где стартовало её производство. Полноценная премьера состоится на Парижском автосалоне.





Тенденция к увеличению «ноздрей» и их сращиванию продолжится





И, словно желая потроллить публику, BMW представил концепт-кар Vision iNext, который задает стилистику будущих моделей. Мы всё же надеемся, что не все решения «вижина» воплотятся в серийных BMW.





Mercedes-Benz GLE попытается стать своим везде: и на пересеченной местности, и на гоночном треке





А Mercedes представляет новое поколение модели GLE — конкурента BMW X5. Интересен он, например, очень сложной адаптивной подвеской, которая является развитием идей системы Maginc Body Control на S-классе. Помимо полностью гибридных версий, появятся и так называемые «мягкие гибриды»: например, у версии GLE450 362-сильному бензиновому мотору на разгонах помогает 21-сильный электродвигатель.





Audi Q3 прибавил в длине, но до Q5 всё еще остается приличный зазор





У Audi на подходе новое поколение кроссовера Q3, который стал заметно крупнее, ведь его предшественника снизу теснит Audi Q2. Например, объем багажника теперь составляет вполне приличные 530 литров (было 460), а при сдвинутых вперед задних сиденьях — аж 675 литров. В основе автомобиля модульная платформа MQB, а линейка моторов включает три бензиновых (150, 190 и 230 л.с.) и 150-сильный дизель.





Дизайн новой RAV4 более агрессивен





В начале октября состоится европейская премьера новой Toyota RAV4. Теперь она построена на модульной платформе TNGA, причем технически ближе к Toyota Camry. Автомобиль короче и ниже нынешней модели, но превосходит её по длине колесной базы, что, в теории, увеличит пространство в салоне. Toyota поработала и над слабыми местами модели, например, невыразительным салоном и компромиссной управляемостью. В России, вероятнее всего, предложат два бензиновых мотора объемом 2 и 2,5 литра, но в экологически озабоченных странах Toyota ставит на гибридные версии.





Передача VW Golf первому покупателю после возобновления продаж в России





Volkswagen, как и обещал, вернул в Россию свой европейский бестселлер Golf. Но в России успех ему не грозит: цена стартует от 1,429 миллиона рублей! Мы часто спрашиваем: кто эти люди, покупающие машины за такие деньги? Volkswagen ответил любопытным и распространил фотографию первого покупателя, который приобрел топовую комплектацию — такая стоит от 1,65 миллиона рублей. Не перевелись ещё богатыри на Руси.





видео: SKODA





SKODA продолжает традиции постройки спортивно-семейных автомобилей, на этот раз использовав в качестве исходника крупный кроссовер Kodiaq. Версия vRS получит 240-сильный турбодизель в паре с коробкой DSG, которые обеспечат ей динамику на уровне горячего хетча: 6,5 секунды до «сотни». Для подогрева публики SKODA Kodiaq vRS установил даже рекорд гоночной трассы Нюрбургринг. Правда, в категории семиместных кроссоверов.





Универсалы теперь тоже называются Granta





Осенью стартовали продажи обновленной Lada Granta с дизайном в стиле Vesta, модернизированными моторами (поршни и клапаны теперь не встречаются после обрыва ремня ГРМ) и салоном от Lada Kalina. Историей стало имя Kalina: теперь всё семейство называется Granta, включая хетчбэк и универсал.







По динамике разгона Vesta Sport не дотягивает до заряженных седанов и хетчей, но обещает покорить управляемостью





АВТОВАЗ же возит по регионам Lada Vesta Sport, продажи которой стартуют в ноябре. Помимо форсированного до 145 л.с. мотора объемом 1,8 литра, автомобиль получил коробку передач Renault, усиленные дисковые тормоза и полностью перенастроенную ходовую часть. Правда, цена такой версии, по нашим оценкам, будет в районе 1 миллиона рублей.





Ещё одна новинка ближайших недель: Lada XRAY Cross с просветом 215 мм, но только передним приводом





Подорожание автомобилей продолжается , и не остается в стороне АВТОВАЗ: дважды прибавила в цене Lada 4x4, после рестайлинга чуть дороже стала Lada Granta, а в ближайшее время поднимутся цены на Largus и Vesta: последняя, например, будет стоить от 594 900 рублей (+10 тысяч).







Как и платформа MQB, новая MEB от VW позволяет строить модели разного размера





А если хотите заглянуть в будущее, его как нельзя лучше его иллюстрирует новая модульная платформа MEB концерна Volkswagen. Она заднемоторная и заднеприводная, будто речь о «тележке» для нового Porsche, но нет. Это чисто электромобильная платформа для новых поколений VW. В течение четырех лет на её основе создадут 27 разноформатных моделей, плановый тираж которых — 10 миллионов единиц.





Ретроконцепт e-Legend





А чтобы закончить на мажорной ноте, полюбуйтесь на концепт e-Legend компании Peugeot, который также покажут в Париже. Впрочем, он тоже является электромобилем — без них сегодня никуда.