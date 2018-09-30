Фото: новосибирцы пришли поесть армейской каши в Центральный парк
Днём 30 сентября в Новосибирске отметили День Сухопутных войск — в Центральном парке приготовили площадку, где горожан кормили солдатской кашей, а на стендах показывали образцы вооружения.
Во время праздника проходила акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор!», во время которой любой желающий мог записаться на контрактную службу.
День Сухопутных войск— профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 1 октября.
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) подготовили для новосибирцев мастер-классы по воздушно-десантной подготовке, где каждый мог примерить на себя парашютную систему.
На главной площадке парка проходила концертная программа с выступлением роты почетного караула, военного оркестра, курсантов-разведчиков, вокально-инструментальных ансамблей НВВКУ, а также солистов и творческих коллективов Новосибирской области.
В марте в Центральном парке отмечали День Росгвардии: тогда все внимание горожан привлекли реконструкторы в шинелях, которые принесли с собой оружие времён Великой Отечественной войны.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены пресс-службой ЦВО