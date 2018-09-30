Фото: новосибирцы пришли поесть армейской каши в Центральный парк

На акции была представлена выставка современного вооружения и военной техники
На акции была представлена выставка современного вооружения и военной техники


Днём 30 сентября в Новосибирске отметили День Сухопутных войск — в Центральном парке приготовили площадку, где горожан кормили солдатской кашей, а на стендах показывали образцы вооружения.


Многие новосибрцы пришли на праздник с детьми
Многие новосибрцы пришли на праздник с детьми


Во время праздника проходила акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор!», во время которой любой желающий мог записаться на контрактную службу.


В рамках акции был развернут мобильный пункт отбора, где новосибирцы смогли пройти предварительные тесты для прохождения военной службы по контракту и узнать подробности вступления в ряды российской армии
В рамках акции был развернут мобильный пункт отбора, где новосибирцы смогли пройти предварительные тесты для прохождения военной службы по контракту и узнать подробности вступления в ряды российской армии


День Сухопутных войск— профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 1 октября.


Почётный караул выступил на празднике в Центральном парке
Почётный караул выступил на празднике в Центральном парке


Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) подготовили для новосибирцев мастер-классы по воздушно-десантной подготовке, где каждый мог примерить на себя парашютную систему.


Военные организовали для новосибирцев концерт
Военные организовали для новосибирцев концерт


На главной площадке парка проходила концертная программа с выступлением роты почетного караула, военного оркестра, курсантов-разведчиков, вокально-инструментальных ансамблей НВВКУ, а также солистов и творческих коллективов Новосибирской области.


Особый интерес к стендам с оружием проявляли дети
Особый интерес к стендам с оружием проявляли дети


В марте в Центральном парке отмечали День Росгвардии: тогда все внимание горожан привлекли реконструкторы в шинелях, которые принесли с собой оружие времён Великой Отечественной войны. 

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