Фото: новосибирцы пришли поесть армейской каши в Центральный парк

На акции была представлена выставка современного вооружения и военной техники





Днём 30 сентября в Новосибирске отметили День Сухопутных войск — в Центральном парке приготовили площадку, где горожан кормили солдатской кашей, а на стендах показывали образцы вооружения.





Многие новосибрцы пришли на праздник с детьми





Во время праздника проходила акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор!», во время которой любой желающий мог записаться на контрактную службу.





В рамках акции был развернут мобильный пункт отбора, где новосибирцы смогли пройти предварительные тесты для прохождения военной службы по контракту и узнать подробности вступления в ряды российской армии





День Сухопутных войск— профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 1 октября.





Почётный караул выступил на празднике в Центральном парке





Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) подготовили для новосибирцев мастер-классы по воздушно-десантной подготовке, где каждый мог примерить на себя парашютную систему.







Военные организовали для новосибирцев концерт





На главной площадке парка проходила концертная программа с выступлением роты почетного караула, военного оркестра, курсантов-разведчиков, вокально-инструментальных ансамблей НВВКУ, а также солистов и творческих коллективов Новосибирской области.







Особый интерес к стендам с оружием проявляли дети





В марте в Центральном парке отмечали День Росгвардии: тогда все внимание горожан привлекли реконструкторы в шинелях, которые принесли с собой оружие времён Великой Отечественной войны.