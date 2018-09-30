Новосибирская электричка поменяет расписание из-за ремонта путей

Изменённое расписание будет действовать с 2 по 9 октября

С 2 октября расписание пригородного поезда между Новосибирском и Болотной изменится из-за ремонта железнодорожного пути.







Изменения в графике продлятся с 2 по 9 октября.







«В период с 2 по 9 октября поезд № 6407 Болотная — Новосибирск будет отправляться со станции Болотная в 14:45 (на 6 минут позже), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 17:10 (на 6 минут позже)», — сообщается на сайте компании «Экспресс-пригород».







Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.







Железнодорожники уже не первый раз за год вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Ояш — Чебула поменялось расписание 14 электропоездов.

