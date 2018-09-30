Новосибирская электричка поменяет расписание из-за ремонта путей
С 2 октября расписание пригородного поезда между Новосибирском и Болотной изменится из-за ремонта железнодорожного пути.
Изменения в графике продлятся с 2 по 9 октября.
«В период с 2 по 9 октября поезд
Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.
Железнодорожники уже не первый раз за год вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Ояш — Чебула поменялось расписание 14 электропоездов.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова