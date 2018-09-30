Новосибирский клуб «Сибиряк» обзавёлся новым нападающим

Раньше нападающий играл за МФК «Тюмень» 
Раньше нападающий играл за МФК «Тюмень» 

В состав новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» вошёл новый игрок — им стал бывший игрок тюменского клуба, 24-летний Иван Бахур.


«В прошлом сезоне в составе МФК "Тюмень" Иван провел 25 матчей и забил 2 гола», — сообщили в пресс-службе новосибиркого мини-футбольного клуба «Сибиряк».


Рост форварда составляет 184 сантиметра, вес — 78 килограммов. Нападающий перешёл в ПМФК «Сибиряк» на правах аренды до конца сезона.


Кроме того, накануне мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильским нападающим Сими Сайотти.


«Мини-футбольный клуб "Сибиряк" и Сими Сайотти расторгли контракт по обоюдному согласию. В составе новосибирской команды Сими провел 87 матчей и забил 94 гола», — сообщается на сайте новосибирского клуба.


В межсезонье новосибирские спортивные клубы активно меняют свои составы. Так, баскетбольный клуб «Новосибирск» недавно подписал контракт с новым нападающим — им стал бывший игрок испанского клуба «Баскет Корунья» 33-летний Дмитрий Флис. Не отстают и футболисты: в июле футбольный клуб «Сибирь» подписал контракт с защитником Михаилом Смирновым.

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