«Тойота» влетела под большегруз на Бугринском мосту: пострадал ребёнок
Днём 30 сентября на Бугринском мосту столкнулись автомобиль Toyota Corolla Fielder и КАМАЗ — в результате ДТП пострадал ребёнок.
По информации аваркомов, авария случилась около 13:40.
«КАМАЗ стоял на аварийке, у него лопнул маслопровод, знак аварийный стоял. Fielder не справился с управлением и залетел под большегруз», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По словам аваркомов, в результате столкновения травмы получил ребёнок, который находился на заднем сиденье «Тойоты».
«Ребёнок 11–12 лет сзади сидел в Fielder, получил ушиб грудной клетки и в бок правый, скорее всего, от ремня безопасности, госпитализировали», — добавили в «Автоспасе», уточнив, что сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
В пятницу, 28 сентября, в результате ДТП в Калининском районе Новосибирска погиб ребенок: он ехал на велосипеде и попал под автобус. На следующий день на месте аварии дорожники нарисовали «зебру».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus