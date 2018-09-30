«Тойота» влетела под большегруз на Бугринском мосту: пострадал ребёнок

Водитель иномарки не справился с управлением
Водитель иномарки не справился с управлением

Днём 30 сентября на Бугринском мосту столкнулись автомобиль Toyota Corolla Fielder и КАМАЗ — в результате ДТП пострадал ребёнок.


По информации аваркомов, авария случилась около 13:40.


«КАМАЗ стоял на аварийке, у него лопнул маслопровод, знак аварийный стоял. Fielder не справился с управлением и залетел под большегруз», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По словам аваркомов, в результате столкновения травмы получил ребёнок, который находился на заднем сиденье «Тойоты».


«Ребёнок 11–12 лет сзади сидел в Fielder, получил ушиб грудной клетки и в бок правый, скорее всего, от ремня безопасности, госпитализировали», — добавили в «Автоспасе», уточнив, что сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.


На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции


В пятницу, 28 сентября, в результате ДТП в Калининском районе Новосибирска погиб ребенок: он ехал на велосипеде и попал под автобус. На следующий день на месте аварии дорожники нарисовали «зебру»

Прочтений: 3945

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено