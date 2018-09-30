«Тойота» влетела под большегруз на Бугринском мосту: пострадал ребёнок

Водитель иномарки не справился с управлением

Днём 30 сентября на Бугринском мосту столкнулись автомобиль Toyota Corolla Fielder и КАМАЗ — в результате ДТП пострадал ребёнок.







По информации аваркомов, авария случилась около 13:40.





«КАМАЗ стоял на аварийке, у него лопнул маслопровод, знак аварийный стоял. Fielder не справился с управлением и залетел под большегруз», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По словам аваркомов, в результате столкновения травмы получил ребёнок, который находился на заднем сиденье «Тойоты».





«Ребёнок 11–12 лет сзади сидел в Fielder, получил ушиб грудной клетки и в бок правый, скорее всего, от ремня безопасности, госпитализировали», — добавили в «Автоспасе», уточнив, что сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.





На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции





В пятницу, 28 сентября, в результате ДТП в Калининском районе Новосибирска погиб ребенок: он ехал на велосипеде и попал под автобус. На следующий день на месте аварии дорожники нарисовали «зебру».

