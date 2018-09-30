В Толмачёво из-за опаздывающих пассажиров на два часа задержали рейс в Москву

По словам очевидцев, задержка вызвана опозданием на рейс пассажиров

В Новосибирске на два часа отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, задержка случилась из-за опаздывающих на самолёт пассажиров.







Информацию о задержке рейса S7 184 Новосибирск — Москва авиакомпании S7 в редакцию НГС сообщил пассажир рейса Егор.





«Задержан рейс S7 184 на полтора часа. Посадили в самолет, и уже 30 минут сидим. И продолжаем сидеть до сих пор. А причина в том, что группа китайцев опаздывает, и из-за этого весь самолет сидит их ждёт. У людей срываются стыковые рейсы. После скандала в самолёте дождались только извинений от капитана самолёта и просьбы ещё подождать», — рассказал корреспонденту НГС пассажир рейса Егор.





По словам мужчины, представитель авиакомпании не выходил на встречу с пассажирами и не объяснял причину задержки.





Пассажиры ожидают вылета в салоне самолёта





По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс S7 184 Новосибирск — Москва авиакомпании S7 должен был вылететь из Новосибирска в 11:55.





Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, из-за чего случилась задержка и сколько пассажиров было зарегистрировано на рейс.





С 10 сентября в новосибирском аэропорту Толмачёво ввели новые правила оповещений для пассажиров — теперь опаздывающих на рейс не называют по имени и фамилии.







Задержки вылетов рейсов как по России, так и за границу происходят время от времени. Один из последних случаев был 17 ноября прошлого года. Тогда чартерный рейс Новосибирск — Краби вылетел из Толмачёво с 17-часовым опозданием.