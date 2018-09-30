Из Новосибирского зоопарка увезли пуму Софию

София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона





Новосибирский зоопарк им. Шило отправил самку пумы Софию в Карельский зоопарк. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анна.





В Карельском зоопарке подтвердили, что самка пумы прибыла к ним около месяца назад.





«Привезли нам девочку Софу из Новосибирска. Приехала она около месяца назад, и сейчас девочка адаптируется», — коротко рассказали корреспонденту НГС в Карельском зоопарке.





София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.







Справка: Карельский зоопарк — это самый большой по площади зоопарк в Северо-Западном регионе России. 500 животных и 90 птиц из разных стран и континентов, в том числе редких, занесенных в Красную книгу, находятся здесь. Зоопарк занимает территорию в 30 гектаров.





Сотрудники Новосибирского зоопарка сняли ролик, на котором София играет с мешком, привязанным к качелям





В июне Новосибирский зоопарк им. Шило отправил несколько животных в Читу и Южную Корею. Как рассказали в зоопарке, двух дальневосточных леопардов, которые родились два года назад, отправили в зоопарк Сеула. А в Читу отправился амурский тигр и три марала.