Прохожий подобрал лесную куницу возле торгового центра

Куницу нашёл случайный прохожий у ТЦ «Горский»

Случайный прохожий нашёл лесную куницу в районе торгового центра «Горский» в Кировском районе Новосибирска — сейчас зверька выхаживают ветеринары.







«Каким макаром он попал на Немировича-Данченко, сказать сложно, но, скорее всего, <…> его поймали где-то в лесу, взяли домой как домашнего хорька, а поскольку он и кусачий, и к лотку его приучить невозможно, <…> и они очень бывают агрессивными, его, скорее, просто-напросто выкинули», — сообщила корреспонденту НГС куратор животного, руководитель новосибирского приюта для хорьков «У Эльги» Елена-Эльга Журавлёва.





Как рассказала зоозащитница, мужчина, подобравший зверька, принёс его в фитнес-центр, а уже оттуда куница попала к ветеринарам. Елена-Эльга Журавлёва отмечает, что это взрослый самец, а рентген показал, что у него перелом задней лапы со смещением.





«Смущает то, что он абсолютно ни на кого не кидался, даже не делал попытки защищаться. Для <…> дикого животного это поведение нетипичное. <…> Это значит только одно — что он, скорее всего, получил удар <…> либо его выкинули, и он о другую машину стукнулся и отлетел. <…> По всей видимости, у него ещё ушиб, либо сотрясение [мозга], либо что-то [ещё]. Он ещё в себя прийти не может», — пояснила зоозащитница.





По её словам, куницу держат в отдельной пристройке ветеринарного центра, чтобы дикий зверёк не контактировал с другими животными. Ему предстоит пережить лечение, кроме того, пациенту понадобятся дальнейшие обследования и тесты на различные заболевания. Поэтому сейчас зоозащитники пытаются собирать деньги на лечение Шурале — такую кличку дали кунице.





Зоозащитница рассказала, что пока неизвестно, удастся ли вылечить зверька. Если всё пройдёт успешно, куницу вернут в природу или пристроят в зоопарк либо в один из специализированных реабилитационных центров для диких животных.





Получить оперативный комментарий в ветеринарной клинике, где лечат куницу, корреспонденту НГС не удалось.





На днях жительница Новосибирска Алина Молчанова спасла раненую собаку — животное истекало кровью возле остановки «Лада» в Дзержинском районе города.