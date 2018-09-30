Прохожий подобрал лесную куницу возле торгового центра

Куницу нашёл случайный прохожий у ТЦ «Горский»
Куницу нашёл случайный прохожий у ТЦ «Горский»

Случайный прохожий нашёл лесную куницу в районе торгового центра «Горский» в Кировском районе Новосибирска — сейчас зверька выхаживают ветеринары.


«Каким макаром он попал на Немировича-Данченко, сказать сложно, но, скорее всего, <…> его поймали где-то в лесу, взяли домой как домашнего хорька, а поскольку он и кусачий, и к лотку его приучить невозможно, <…> и они очень бывают агрессивными, его, скорее, просто-напросто выкинули», — сообщила корреспонденту НГС куратор животного, руководитель новосибирского приюта для хорьков «У Эльги» Елена-Эльга Журавлёва.


Как рассказала зоозащитница, мужчина, подобравший зверька, принёс его в фитнес-центр, а уже оттуда куница попала к ветеринарам. Елена-Эльга Журавлёва отмечает, что это взрослый самец, а рентген показал, что у него перелом задней лапы со смещением.


«Смущает то, что он абсолютно ни на кого не кидался, даже не делал попытки защищаться. Для <…> дикого животного это поведение нетипичное. <…> Это значит только одно — что он, скорее всего, получил удар <…> либо его выкинули, и он о другую машину стукнулся и отлетел. <…> По всей видимости, у него ещё ушиб, либо сотрясение [мозга], либо что-то [ещё]. Он ещё в себя прийти не может», — пояснила зоозащитница.


По её словам, куницу держат в отдельной пристройке ветеринарного центра, чтобы дикий зверёк не контактировал с другими животными. Ему предстоит пережить лечение, кроме того, пациенту понадобятся дальнейшие обследования и тесты на различные заболевания. Поэтому сейчас зоозащитники пытаются собирать деньги на лечение Шурале — такую кличку дали кунице.


Зоозащитница рассказала, что пока неизвестно, удастся ли вылечить зверька. Если всё пройдёт успешно, куницу вернут в природу или пристроят в зоопарк либо в один из специализированных реабилитационных центров для диких животных.


Получить оперативный комментарий в ветеринарной клинике, где лечат куницу, корреспонденту НГС не удалось. 


На днях жительница Новосибирска Алина Молчанова спасла раненую собаку — животное истекало кровью возле остановки «Лада» в Дзержинском районе города.

Прочтений: 3620

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено