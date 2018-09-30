Иномарка насмерть сбила мужчину на трассе под Новосибирском
Вечером 29 сентября на 41-м километре трассы К17Р автомобиль Mitsubishi Lancer насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП случилось в 22:05 в Новосибирском районе области.
«23-летняя жительница города Камень-на-Оби, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигалась по трассе К17Р «Новосибирск-Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении поселка Ордынское. В пути следования на 41-м километрем она совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии 45-летний житель Новосибирска от полученных травм скончался на месте», — рассказали в пресс-службе областного МВД.
Сейчас по факту ДТП ведутся следственные действия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вчера стало известно, что 22-летний пассажир «Лады Приоры», пострадавший в ночь на 28 сентября в лобовом столкновении с «шестёркой» на трассе Р-256 под Новосибирском, скончался в больнице.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова