Фото: парковку на площади Ленина закрыли для машин

Сейчас парковка пустует





В воскресенье в Новосибирске перекрыли парковку на площади Ленина — территория у здания на Ленина, 1 огорожена лентами и запрещающими дорожными знаками.







По наблюдениям корреспондента НГС, поворот с Красного проспекта на улицу Ленина также оказался перекрыт. На месте дежурила машина ДПС.







Красный проспект ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что все дороги, ремонтируемые по этой программе, сдадут в конце сентября. Раньше сдали другой участок Красного проспекта, самый аварийный, — от улицы Орджоникидзе до Писарева.







Рядом дежурят автоинспекторы





Всего на проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году потратили 1,46 миллиарда рублей. В конце августа Локоть назвал главные недочёты, которые допустили дорожники, — они связаны с обустройством пандусов и «культурой производства».

