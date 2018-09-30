Преподаватель информатики из Новосибирска вышла в полуфинал конкурса «Учитель года России»

Марина Прохорова преподает детям информатику и ИКТ уже 13 лет
Марина Прохорова преподает детям информатику и ИКТ уже 13 лет

Вчера, 29 сентября, стали известны имена 15 лауреатов, которые прошли во второй этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018». В список полуфиналистов попала преподаватель из Новосибирска — Марина Прохорова. Она преподает информатику в лицее №9.


В апреле этого года Марина Прохорова стала лучшим учителем в регионе, а теперь представляет Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года» в Санкт-Петербурге. 


Как сказано на странице участницы, Марина Прохорова — продолжатель учительской династии, лауреат Премии Губернатора Новосибирской области «Лучший педагогический работник-2012» и обладатель четырех больших и одной малой золотой медали «Учсиб». 


«Любой урок должен быть наполнен эмоциями, тогда знания поглощаются с аппетитом», — написано в графе «Педагогическое кредо».


По информации, размещенной на сайте конкурса, 3 октября станут известны имена пяти финалистов, а 5 октября, в День Учителя, будет объявлен победитель на торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.


После победы в городском этапе конкурса Марина Прохорова рассказала НГС о том, как можно использовать гаджеты в учебном процессе, и почему любит смех на уроках

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