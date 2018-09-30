Сирота из Колывани прошёл в шоу «Танцы» на ТНТ

Николай Решетников живёт в школе-интернате и никогда не занимался танцами с профессиональным педагогом
Николай Решетников живёт в школе-интернате и никогда не занимался танцами с профессиональным педагогом


17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников стал участником шоу «Танцы» телеканала ТНТ — наставники проекта дали мальчику шанс, несмотря на то, что он никогда не занимался хореографией профессионально. Так как у парня нет родителей, на кастинг с ним пришла волонтёр детского фонда «Солнечный город».


Подросток исполнил хип-хоп перед судьями — учился танцевать он сам. Наставник «Танцев» хореограф Мигель отметил, что Николай Решетников во время выступление спешил и не всегда чувствовал музыку, но решил всё же дать подростку шанс.


«На лицо видно, что ты способный. Не теряй пожалуйста, того момента, когда ты сможешь чему-нибудь научиться. А ты сможешь научиться действительно. Я знаю, что не у нас в проекте точно, потому что он для достаточно профессиональных людей. Но я почему-то верю в чудо, а вдруг оно произойдёт? Давай попробуем — ты в "Танцах"!», — решил наставник проекта Мигель. 


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Конец недели у нас очень насыщеный на яркие события! Это история про Колю, талантливого танцора-самоучку из Колывани, которому мы искали учителя-хореографа. В его жизни с тех пор произошло много интересного🤘 Когда в Новосибирске был кастинг проекта «Танцы на ТНТ», Коля попросил волонтеров отвезти его на просмотр, исполнил танец иииии… И Колю пригласили на шоу в Москву😍 Эфир программы «Танцы на ТНТ» с нашим крутым парнем покажут уже сегодня в 21.00. Так что обязательно включайте телевизор сегодня вечером и болейте за парня! Мы вот еще не можем осознать, но уже держим кулочки за Колю и верим, что ему покорится и следующий тур! У него ведь есть все для этого: талант, учитель, желание, трудолюбие. А еще у него есть друзья-волонтеры, которые будут рядом на каждом новом этапе! #танцынатнт #солнечнаяпомощь #sgdeti #танцы

Публикация от Детский фонд "Солнечный Город" (@sun_city_life)


Чтобы продолжить участие в шоу, Николаю Решетникову придётся поехать в Москву. Кроме подростка, кастинг прошли ещё 6 новосибирцев — Алёна Прокоданова из Fraules, инженер Михаил Давыдов, 19-летний Максим VooDoo, Евгения Периминова, Екатерина Рассомахина, 19-летний Егор Сушков и 26-летняя Ирина Есипенко.


Неделю назад ещё один новосибирец прошёл на одно из канала ТНТ —  юморист с шизофренией стал участником «Битвы экстрасенсов».


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