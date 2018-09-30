Сирота из Колывани прошёл в шоу «Танцы» на ТНТ

Николай Решетников живёт в школе-интернате и никогда не занимался танцами с профессиональным педагогом





17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников стал участником шоу «Танцы» телеканала ТНТ — наставники проекта дали мальчику шанс, несмотря на то, что он никогда не занимался хореографией профессионально. Так как у парня нет родителей, на кастинг с ним пришла волонтёр детского фонда «Солнечный город».





Подросток исполнил хип-хоп перед судьями — учился танцевать он сам. Наставник «Танцев» хореограф Мигель отметил, что Николай Решетников во время выступление спешил и не всегда чувствовал музыку, но решил всё же дать подростку шанс.







«На лицо видно, что ты способный. Не теряй пожалуйста, того момента, когда ты сможешь чему-нибудь научиться. А ты сможешь научиться действительно. Я знаю, что не у нас в проекте точно, потому что он для достаточно профессиональных людей. Но я почему-то верю в чудо, а вдруг оно произойдёт? Давай попробуем — ты в "Танцах"!», — решил наставник проекта Мигель.









Чтобы продолжить участие в шоу, Николаю Решетникову придётся поехать в Москву. Кроме подростка, кастинг прошли ещё 6 новосибирцев — Алёна Прокоданова из Fraules, инженер Михаил Давыдов, 19-летний Максим VooDoo, Евгения Периминова, Екатерина Рассомахина, 19-летний Егор Сушков и 26-летняя Ирина Есипенко.







Неделю назад ещё один новосибирец прошёл на одно из канала ТНТ — юморист с шизофренией стал участником «Битвы экстрасенсов».



