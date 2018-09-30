Новосибирск попал на 8-е место рейтинга городов с наибольшим оборотом валюты среди населения

Всего было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет. 
Всего было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет. 

Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список российских городов с наибольшим оборотом валюты среди населения — Новосибирск занял в нем 8-е место.


В опросе принимали участие жители 25-ти крупных городов. Тройку лидеров возглавляет Москва, за столицей следуют Махачкала и Калининград. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в рейтинг вошли Омск (17 место) и Барнаул (25 место).


Как сообщают авторы исследования, лишь 16% россиян ответили, что у них есть валюта «на руках» или то, что они покупали валюту за последний год. На вопрос: зачем вам валюта, больше половины (57%) ответили, что таким образом хранят сбережения, 36% указали, что иностранные деньги нужны для поездок за границу (отдых), и 7% сказали, что валюта необходима для ведения бизнеса. Только 2% всех опрошенных указали, что они или им кто-то платил в валюте за последний год.


Самыми популярными валютами среди россиян стали Евро (68%), Доллар США (27%), Йена (3%) и Юань (2%).


Недавно Новосибирск попал в рейтинг самых безопасных городов мира, где занял 135-е место.

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