Толпы посетителей устроили давку в «Галерее Новосибирск» из-за розыгрыша машины

К началу розыгрыша съехались тысячи горожан
К началу розыгрыша съехались тысячи горожан

Вечером в субботу, 29 сентября, сотни посетителей съехались в ТРЦ «Галерея Новосибирск», чтобы поучаствовать в розыгрыше машины — он должен начаться в 20:00 на главной сцене торгового центра.


По наблюдению корреспондента НГС, к началу розыгрыша в ТРЦ собралось около двух тысяч посетителей.


Чтобы принять участие в акции, нужно было сегодня с 10:00 до 19:30 сделать покупку в магазинах «Галереи Новосибирск» на сумму от 3000 рублей и зарегистрировать чек на стойке информации. После этого покупателям выдавали жетон на подарок и купон на розыгрыш автомобиля Hyundai Solaris, следует из анонса акции.


Также сегодня в торговом центре выступил рэпер Джиган.



В прошлом месяце около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики в «МЕГЕ» — в честь открытия первым ста покупателям дарили косметические наборы. А в минувшее воскресенье акция в пиццерии спровоцировала огромную очередь на Красном проспекте.

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