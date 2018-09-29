Новосибирец съел шесть бургеров за 18 минут и получил сертификат в фитнес-клуб
Сегодня, 29 сентября, в новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» прошёл чемпионат по поеданию бургеров: его победителю удалось съесть шесть «Биг-Маков» быстрее всех.
Соревнование для любителей фастфуда провели радио «Европа Плюс» и «Макдоналдс».
Всего в чемпионате участвовали 10 конкурсантов — 7 молодых людей и три девушки. Каждому из них организаторы предложили съесть по шесть «Биг-Маков». При желании их можно было запивать: у каждого участника на столе стояли бутылки с водой, рассказала корреспонденту НГС бренд-менеджер радио «Европа Плюс» в Новосибирске Ксения Байчурина.
По её словам, съесть предложенное число бургеров удалось не всем. «Смог сделать это только один парень: справился за 18 минут», — пояснила Ксения Байчурина.
Она добавила, что девушки довольно быстро сдали позиции, но одна из них продержалась до конца конкурса и показала результат четыре съеденных бургера.
Победитель Михаил Горин получил от организаторов сертификаты в «Макдоналдс» и фитнес-клуб. Остальным участникам и призёрам конкурса организаторы также вручили подарки.
Два года назад в Новосибирске впервые прошел конкурс на скоростное поедание хот-догов «Большой рот»: его победитель за 5 минут успел съесть 11 булочек с сосисками. Любят новосибирцы и другие виды фастфуда, например, в прошлое воскресенье на Красном проспекте собралась 45-метровая очередь за дешёвой пиццей.
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Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова