Из-за тёплой осени в Новосибирске распустились розово-фиолетовые цветки
В Новосибирске снова начал цвести багульник.
Жительница Академгородка Татьяна Федоренко сфотографировала цветущие кусты на территории Ботсада СО РАН в пятницу, 28 сентября.
Как пояснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, цветение багульника осенью — это редкое, но в целом нормальное явление, которое связано с высокими дневными температурами сентября. Обычно этот декоративный кустарник цветёт один раз в год — в конце апреля-начале мая после форзиции и миндаля. Но осеннее цветение на жизнеспособность кустарника повлиять не должно.
«Просто аномальное тепло, приходящее осенью, провоцирует растения, то есть почки, которые были заложены для следующего года. Растение почувствовало тепло и взяло их распустило. <…> С ним страшного ничего не произойдёт. Естественно, на следующий год он будет цвести меньше, потому что вот эти почки, которые были заложены для следующего сезона, они, можно так сказать, отцветут в этом году. <…> Но погибнуть он не погибнет», — подытожил Сергей Поляков.
Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в Новосибирск в октябре.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Федоренко