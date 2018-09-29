Из-за тёплой осени в Новосибирске распустились розово-фиолетовые цветки

Багульник зацвёл на территории Ботанического сада в Академгородке

В Новосибирске снова начал цвести багульник.







Жительница Академгородка Татьяна Федоренко сфотографировала цветущие кусты на территории Ботсада СО РАН в пятницу, 28 сентября.







Как пояснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, цветение багульника осенью — это редкое, но в целом нормальное явление, которое связано с высокими дневными температурами сентября. Обычно этот декоративный кустарник цветёт один раз в год — в конце апреля-начале мая после форзиции и миндаля. Но осеннее цветение на жизнеспособность кустарника повлиять не должно.







«Просто аномальное тепло, приходящее осенью, провоцирует растения, то есть почки, которые были заложены для следующего года. Растение почувствовало тепло и взяло их распустило. <…> С ним страшного ничего не произойдёт. Естественно, на следующий год он будет цвести меньше, потому что вот эти почки, которые были заложены для следующего сезона, они, можно так сказать, отцветут в этом году. <…> Но погибнуть он не погибнет», — подытожил Сергей Поляков.







Обычно этот кустарник цветёт в конце апреля





В этом году багульник распустился во второй раз — его цветение спровоцировал тёплый сентябрь





Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в Новосибирск в октябре.

