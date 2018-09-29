Из-за тёплой осени в Новосибирске распустились розово-фиолетовые цветки

Багульник зацвёл на территории Ботанического сада в Академгородке 
Багульник зацвёл на территории Ботанического сада в Академгородке 

В Новосибирске снова начал цвести багульник.


Жительница Академгородка Татьяна Федоренко сфотографировала цветущие кусты на территории Ботсада СО РАН в пятницу, 28 сентября.


Как пояснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, цветение багульника осенью — это редкое, но в целом нормальное явление, которое связано с высокими дневными температурами сентября. Обычно этот декоративный кустарник цветёт один раз в год — в конце апреля-начале мая после форзиции и миндаля. Но осеннее цветение на жизнеспособность кустарника повлиять не должно.


«Просто аномальное тепло, приходящее осенью, провоцирует растения, то есть почки, которые были заложены для следующего года. Растение почувствовало тепло и взяло их распустило. <…> С ним страшного ничего не произойдёт. Естественно, на следующий год он будет цвести меньше, потому что вот эти почки, которые были заложены для следующего сезона, они, можно так сказать, отцветут в этом году. <…> Но погибнуть он не погибнет», — подытожил Сергей Поляков.


Обычно этот кустарник цветёт в конце апреля
Обычно этот кустарник цветёт в конце апреля


В этом году багульник распустился во второй раз — его цветение спровоцировал тёплый сентябрь
В этом году багульник распустился во второй раз — его цветение спровоцировал тёплый сентябрь


Ранее синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году придёт в Новосибирск в октябре.

Прочтений: 2502

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено