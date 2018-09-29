Дорожники нарисовали «зебру» на месте смертельного ДТП с велосипедистом на Объединения

Вчера рядом с этим пешеходным переходом случилось смертельное ДТП: под автобус попал мальчик на велосипеде
Вчера рядом с этим пешеходным переходом случилось смертельное ДТП: под автобус попал мальчик на велосипеде

В Калининском районе Новосибирска дорожники нарисовали разметку на пешеходном переходе, рядом с которым автобус накануне насмерть сбил 12-летнего велосипедиста.


Свежую дорожную разметку напротив дома № 100 по улице Объединения читатель НГС заметил сегодня около полудня и предположил, что она появилась либо ночью, либо уже ранним утром. 


В пятницу, 28 сентября, в четвёртом часу дня на этом месте погиб ребенок: он ехал на велосипеде и попал под автобус. «Подъехал реанимобиль, ребёнка откачивали, к сожалению, он скончался», — рассказывали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 


Сегодня в пресс-службе полиции уточнили, что 12-летний мальчик ехал через дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП он умер в машине скорой помощи. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.


После ДТП на этом месте появилась свежая разметка
После ДТП на этом месте появилась свежая разметка


Вчера её здесь ещё не было
Вчера её здесь ещё не было
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