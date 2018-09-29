Дорожники нарисовали «зебру» на месте смертельного ДТП с велосипедистом на Объединения

Вчера рядом с этим пешеходным переходом случилось смертельное ДТП: под автобус попал мальчик на велосипеде

В Калининском районе Новосибирска дорожники нарисовали разметку на пешеходном переходе, рядом с которым автобус накануне насмерть сбил 12-летнего велосипедиста.







Свежую дорожную разметку напротив дома № 100 по улице Объединения читатель НГС заметил сегодня около полудня и предположил, что она появилась либо ночью, либо уже ранним утром.





В пятницу, 28 сентября, в четвёртом часу дня на этом месте погиб ребенок: он ехал на велосипеде и попал под автобус. «Подъехал реанимобиль, ребёнка откачивали, к сожалению, он скончался», — рассказывали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Сегодня в пресс-службе полиции уточнили, что 12-летний мальчик ехал через дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП он умер в машине скорой помощи. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.





После ДТП на этом месте появилась свежая разметка



