Дорожники нарисовали «зебру» на месте смертельного ДТП с велосипедистом на Объединения
В Калининском районе Новосибирска дорожники нарисовали разметку на пешеходном переходе, рядом с которым автобус накануне насмерть сбил 12-летнего велосипедиста.
Свежую дорожную разметку напротив дома
В пятницу, 28 сентября, в четвёртом часу дня на этом месте погиб ребенок: он ехал на велосипеде и попал под автобус. «Подъехал реанимобиль, ребёнка откачивали, к сожалению, он скончался», — рассказывали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сегодня в пресс-службе полиции уточнили, что 12-летний мальчик ехал через дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП он умер в машине скорой помощи. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС