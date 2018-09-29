Новосибирские волейболисты вернулись домой после досадного проигрыша на чемпионате мира

Сегодня днём волейболисты сборной России Ильяс Куркаев и Алексей Родичев прилетели в Новосибирск — им предстоит подготовка к клубному сезону



Сегодня, 29 сентября, игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и сборной России Ильяс Куркаев и Алексей Родичев прилетели из Италии после поражения национальной команды на чемпионате мира.







«Ребята буквально час назад <…> приземлились в аэропорту Толмачёво. <…> Будут отдыхать, будут готовиться уже к клубному сезону, большой такой объем работы сейчас предстоит», — сообщила корреспонденту НГС пресс-атташе «Локомотива» Наталья Бугрова.







Как передаёт РИА Спорт, 27 сентября волейболисты сборной России уступили команде США в матче третьего группового этапа чемпионата мира и не смогли пробиться в полуфинал. Матч, проходивший в Турине, завершился победой американской сборной со счетом 3:0. В итоге российская команда заняла третье место в группе и завершила выступление на чемпионате мира, а в полуфинал вышли сборные Бразилии и США.







«Не готовы вообще ребята разговаривать сейчас, очень тяжело, потому что <…> была замечательная игра со сборной Финляндии, со сборной Италии была замечательная игра. <…> Даже несмотря на то, что мы проиграли бразильцам, мы должны были обыгрывать американцев, но [уступили со счётом] 0:3, и <…> никто не может объяснить, что произошло», — добавила Наталья Бугрова.







Она уточнила, что на этом чемпионате Ильяс Куркаев выступал за сборную во всех восьми матчах, а Алексей Родичев — в двух.





24-летний Ильяс Куркаев играет на позиции блокирующего, в 2014 году он стал серебряным призёром чемпионата России, а на проходящем сейчас чемпионате мира оказался одним из самых результативных игроков матча со сборной Финляндии. Доигровщику Алексею Родичеву 30 лет — в 2012 и 2014 годах он был в составе сборной России в матчах интерконтинентального раунда Мировой лиги.

