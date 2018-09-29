Новосибирские волейболисты вернулись домой после досадного проигрыша на чемпионате мира

Сегодня днём волейболисты сборной России Ильяс Куркаев и Алексей Родичев прилетели в Новосибирск  — им предстоит подготовка к клубному сезону
Сегодня днём волейболисты сборной России Ильяс Куркаев и Алексей Родичев прилетели в Новосибирск  — им предстоит подготовка к клубному сезону


Сегодня, 29 сентября, игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и сборной России Ильяс Куркаев и Алексей Родичев прилетели из Италии после поражения национальной команды на чемпионате мира.


«Ребята буквально час назад <…> приземлились в аэропорту Толмачёво. <…> Будут отдыхать, будут готовиться уже к клубному сезону, большой такой объем работы сейчас предстоит», — сообщила корреспонденту НГС пресс-атташе «Локомотива» Наталья Бугрова.


Как передаёт РИА Спорт, 27 сентября волейболисты сборной России уступили команде США в матче третьего группового этапа чемпионата мира и не смогли пробиться в полуфинал. Матч, проходивший в Турине, завершился победой американской сборной со счетом 3:0. В итоге российская команда заняла третье место в группе и завершила выступление на чемпионате мира, а в полуфинал вышли сборные Бразилии и США.


«Не готовы вообще ребята разговаривать сейчас, очень тяжело, потому что <…> была замечательная игра со сборной Финляндии, со сборной Италии была замечательная игра. <…> Даже несмотря на то, что мы проиграли бразильцам, мы должны были обыгрывать американцев, но [уступили со счётом] 0:3, и <…> никто не может объяснить, что произошло», — добавила Наталья Бугрова.


Она уточнила, что на этом чемпионате Ильяс Куркаев выступал за сборную во всех восьми матчах, а Алексей Родичев — в двух.


24-летний Ильяс Куркаев играет на позиции блокирующего, в 2014 году он стал серебряным призёром чемпионата России, а на проходящем сейчас чемпионате мира оказался одним из самых результативных игроков матча со сборной Финляндии. Доигровщику Алексею Родичеву 30 лет — в 2012 и 2014 годах он был в составе сборной России в матчах интерконтинентального раунда Мировой лиги.

Прочтений: 692

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено