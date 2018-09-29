Новосибирец вышел к «Сибирскому Моллу» с необычным плакатом о любви
Днём в субботу, 29 сентября, новосибирский прохожий устроил необычную акцию на улице Фрунзе: он встал на тротуаре с плакатом о любви к жёнам.
Мужчину с плакатом «Мужья, любите своих жён» читательница НГС заметила недалеко от «Сибирского Молла» — это было меньше часа назад.
«Мы просто [мимо] проезжали, на повороте я буквально успела только достать телефон, сфотографировать», — рассказала очевидица.
По её наблюдениям, проезжающие мимо люди реагировали на эту акцию позитивно: улыбались, сигналили и махали мужчине с плакатом.
Очевидица добавила, что не успела ничего спросить у мужчины с плакатом, поскольку ехала вместе с мужем в среднем ряду.
Ранее аналитики подсчитали, что в прошлом году на 100 браков в Новосибирской области приходился 61 развод. В результате 9,5 тысячи детей остались без одного из родителей. 46% семей, распавшихся в 2017 году, были бездетными, в 39% — родился один ребёнок, в 15,4% — двое и больше детей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — мы там не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим.
Ольга Хмелевская
Фото Анна Чертковой