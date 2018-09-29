Новосибирец вышел к «Сибирскому Моллу» с необычным плакатом о любви

Прохожий стоял с плакатом на тротуаре





Днём в субботу, 29 сентября, новосибирский прохожий устроил необычную акцию на улице Фрунзе: он встал на тротуаре с плакатом о любви к жёнам.







Мужчину с плакатом «Мужья, любите своих жён» читательница НГС заметила недалеко от «Сибирского Молла» — это было меньше часа назад.







«Мы просто [мимо] проезжали, на повороте я буквально успела только достать телефон, сфотографировать», — рассказала очевидица.







По её наблюдениям, проезжающие мимо люди реагировали на эту акцию позитивно: улыбались, сигналили и махали мужчине с плакатом.







Очевидица добавила, что не успела ничего спросить у мужчины с плакатом, поскольку ехала вместе с мужем в среднем ряду.







Проезжающие водители улыбались и сигналили





Ранее аналитики подсчитали, что в прошлом году на 100 браков в Новосибирской области приходился 61 развод. В результате 9,5 тысячи детей остались без одного из родителей. 46% семей, распавшихся в 2017 году, были бездетными, в 39% — родился один ребёнок, в 15,4% — двое и больше детей.