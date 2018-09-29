Лобовая авария на трассе под Искитимом: в больнице умер ещё один пострадавший

«Лада Приора» сначала столкнулась с попутным КАМАЗом, а потом выехала на встречку

22-летний пассажир «Лады Приоры», пострадавший в ночь на 28 сентября в лобовом столкновении с «шестёркой» на трассе Р-256 под Новосибирском, скончался в больнице.







Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Ранее сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова рассказывала, что после ДТП пассажира «Приоры» увезли в больницу Искитима в тяжёлом состоянии. У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. После ДТП он впал в кому.





Таким образом число жертв вчерашней аварии на Чуйском тракте в Искитимском районе выросло до трёх человек: ранее на месте ДТП погибли водители «Лады Приоры» и ВАЗ-2106.







В областной полиции напомнили, что авария произошла в 3 часа ночи.







«Водитель 1995 года рождения на автомобиле LADA Priora следовал по трассе Р-256 со стороны города Искитим в сторону Черепаново. В пути следования он совершил столкновение с попутным КАМАЗом под управлением водителя 1980 года рождения. После этого LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2106», — сообщала ранее Евгения Табатчикова.







В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что за рулём «Приоры» и КАМАЗа были жители Искитимского района, а за рулём «шестёрки» — 34-летний новосибирец.