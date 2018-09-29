Попавшая в ДТП машина легла на бок на площади Станиславского

В полиции уточнили, что авария обошлась без пострадавших
В полиции уточнили, что авария обошлась без пострадавших

Утром 29 сентября на площади Станиславского в Ленинском районе Новосибирска опрокинулся автомобиль — на месте работали инспекторы ДПС. 


Фотографию с лежащей на боку машиной очевидец сделал около 8:20.


«Две машины участвовали в этом ДТП. <...> Вторая была чёрная, она стояла позади перевёрнутой», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии.


Марки автомобилей он назвать затруднился, но по характеру их повреждений сделал вывод, что чёрная машина могла ударить белую в заднюю часть. На месте работал только экипаж ДПС — скорой помощи рядом не было. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Автоинспекторы продолжают выяснять подробности случившегося. 


Месяц назад микроавтобус лёг на бок после ДТП на перекрёстке Блюхера и Ватутина. Участники аварии отделались ушибами.

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