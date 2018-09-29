Хоккейная «Сибирь» продлила антирекордную проигрышную серию до 12 матчей

Сегодня, 29 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла подряд 12-й матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.


Новосибирцы уступили минскому  «Динамо» со счётом 1:5 и побили собственный антирекорд по числу поражений подряд, который они установили в предыдущем матче против питерского СКА.


Единственный гол в составе Сибири забил Дмитрий Саюстов - он сократил разрыв в результатах, когда на табло было 3:0 в пользу хозяев. Саюстов забросил шайбу на 43 минуте.


До этого новосибирцы пропустили две шайбы подряд на 9-й минуте и одну - на 31-й минуте. Ещё два гола «Динамо» забило на 51 и 58 минутах.


Ворота новосибирцев защищал Дэнни Тэйлор.



«Сибирь» не выиграла ни одной игры с самого начала чемпионата - первый неудачный матч команда провела 2 сентября.


Сейчас новосибирцы располагаются на 13 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующая игра ждёт команду вечером 30 сентября в гостях у «Витязя» из Московской области

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