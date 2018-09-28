Торговые сети рассказали о первых проданных новых «айфонах»

Новые «айфоны» новосибирцы начали покупать с самого утра
Новые «айфоны» новосибирцы начали покупать с самого утра

Сегодня, 28 сентября, в России стартовали продажи новых моделей «айфонов» iPhone XS и iPhone XS Max — ритейлеры заметили повышенный спрос в Новосибирске уже с утра.


По информации группы «М.Видео — Эльдорадо», продажи стартовали в 9:10 по местному времени.


«В Новосибирске первый смартфон — iPhone XS Max 64GB Gold клиент приобрел уже в 10:10», — рассказали корреспонденту НГС в группе «М.Видео — Эльдорадо».


Также в компании отметили, что в первые часы спрос на новинки превышал продажи iPhone Х примерно на 30%. Отдельным спросом пользуются Apple Watch S4 — первые утренние часы показывали продажи в полтора раза выше, чем годом ранее.


Высокий спрос подтверждают и в объединённой компании «Связной | Евросеть».


«С момента старта продаж iPhone XS и iPhone XS Max в Новосибирске объём продаж новинок превысил продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus почти вдвое за аналогичный промежуток времени, и на 20% — продажи iPhone X. 


Именно iPhone XS Max привлекает наибольший интерес наших покупателей: на "максимальный" смартфон приходится 63% от общего объема продаж, 


остальные 37% сделали выбор в пользу iPhone XS», — комментирует старший вице-президент объединенной компании Дагмара Иванова.


Самая популярная модель в Новосибирске, по её данным, — iPhone XS Max в новом цвете «золотой» на 256 ГБ.


При этом предзаказ на новые модели был открыт неделю назад, 21 сентября, а дата предзаказа стала известна ещё раньше — 13 сентября.


Предзаказы на новые модели открывает не только компания Apple: в феврале так же поступила Samsung, выпустившая смартфоны Galaxy S9 и S9+.

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