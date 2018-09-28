Депутат Госдумы от Новосибирска оказалась недовольна зарплатой

По словам депутата, им может помочь введение представительских расходов
По словам депутата, им может помочь введение представительских расходов

Сегодня депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя сообщила, что депутатам не хватает зарплаты — большая часть уходит на помощь людям.


Как сообщила корреспонденту НГС Вера Ганзя, её слова были неверно интерпретированы. «Потому что одна журналюшка, нет других слов, чтобы её назвать, всё переврала и передёрнула. Я, оказывается, жалуюсь! Нет, вопрос звучал так: считаю ли я зарплату справедливой. Я сказала: "нет конечно"», — пояснила Вера Ганзя.


По словам депутата, она каждый месяц тратит свою зарплату, чтобы помочь людям. «У нас другого кармана, кроме своего нет. Это случается каждый месяц — бесконечно идут просьбы. Каждое второе письмо — просьба о материальной помощи. Я не одна такая, большая часть депутатов также оказывает помощь. Просят по разному — кто-то 700 тысяч, кто-то 15. На мероприятие — конкурс песенный для сельской глубинки у меня ушло около 100 тысяч», — рассказала Вера Ганзя.


Чтобы исправить ситуацию, депутат предложила предусмотреть представительские расходы, которые бы тратились на помощь людям. «А зарплату — пусть хоть её всю забирают. Все расходы мы бы согласовывали с местными депутатами, государством, чтобы не было нецелевого расхода», — сказала Вера Ганзя.


Сейчас зарплата депутатов Госдумы составляет 338 тысяч рублей после уплаты всех налогов.


В апреле Депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации отчитались о своих доходах за прошлый год — самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев — он задекларировал 15,9 миллиона рублей.


Прочтений: 1433

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено