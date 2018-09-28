Депутат Госдумы от Новосибирска оказалась недовольна зарплатой

По словам депутата, им может помочь введение представительских расходов

Сегодня депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя сообщила, что депутатам не хватает зарплаты — большая часть уходит на помощь людям.





Как сообщила корреспонденту НГС Вера Ганзя, её слова были неверно интерпретированы. «Потому что одна журналюшка, нет других слов, чтобы её назвать, всё переврала и передёрнула. Я, оказывается, жалуюсь! Нет, вопрос звучал так: считаю ли я зарплату справедливой. Я сказала: "нет конечно"», — пояснила Вера Ганзя.





По словам депутата, она каждый месяц тратит свою зарплату, чтобы помочь людям. «У нас другого кармана, кроме своего нет. Это случается каждый месяц — бесконечно идут просьбы. Каждое второе письмо — просьба о материальной помощи. Я не одна такая, большая часть депутатов также оказывает помощь. Просят по разному — кто-то 700 тысяч, кто-то 15. На мероприятие — конкурс песенный для сельской глубинки у меня ушло около 100 тысяч», — рассказала Вера Ганзя.





Чтобы исправить ситуацию, депутат предложила предусмотреть представительские расходы, которые бы тратились на помощь людям. «А зарплату — пусть хоть её всю забирают. Все расходы мы бы согласовывали с местными депутатами, государством, чтобы не было нецелевого расхода», — сказала Вера Ганзя.





Сейчас зарплата депутатов Госдумы составляет 338 тысяч рублей после уплаты всех налогов.





В апреле Депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации отчитались о своих доходах за прошлый год — самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев — он задекларировал 15,9 миллиона рублей.



