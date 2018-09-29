Ему памятник можно ставить: в Толмачёво прилетел легендарный Ту-154, переживший катастрофу в тайге
Сегодня, 29 сентября, в аэропорту Толмачёво свой последний полёт завершил легендарный самолёт Ту-154М «Ижма» авиакомпании «Алроса» — он прилетел из Якутии в Новосибирск, чтобы стать экспонатом Музея истории авиации.
«В связи с истечением срока действия сертификата лётной годности и с учётом плодотворного, более чем двадцатилетнего, сотрудничества, руководство авиакомпании "Алроса" приняло решение о передаче воздушного судна в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В авиакомпании напомнили, что история этого самолёта легла в основу одной из сюжетных линий фильма «Ёлки-2».
7 сентября 2010 года авиалайнер с бортовым номером RA-85684 выполнял рейс «Удачный — Москва», но через 3,5 часа после взлёта на борту произошла полная потеря электропитания, которая привела к отключению бортовых навигационных систем. Кроме того, отключился и электропривод топливных насосов. Экипаж понял, что не сможет долететь до аэропорта назначения или пригодного запасного аэродрома. В итоге Ту-154М приземлился на территории Республики Коми — в бывшем аэропорту Ижма, на взлётной полосе, которая была давно выведена из эксплуатации, не освещена и не пригодна для самолётов этого типа. После посадки самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 164 метра и въехал в лес. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа тогда не пострадал.
После этого инцидента повреждённый самолёт отремонтировали в Самаре, и он вернулся к работе на регулярных авиалиниях.
Сегодня, спустя восемь лет после аварийной посадки, легендарный самолёт совершил свой последний рейс. Авиалайнер прилетел из Мирного и в 12:44 приземлился в аэропорту Толмачёво.
В авиакомпании «Алроса» напомнили, что в музее новосибирского аэропорта уже есть два самолёта-памятника, которые принадлежали S7 Airlines. Это Ту-154М с бортовым номером RA-85628 и Ил-86 с бортовым номером RA-86097.
«Уверен, благодаря поддержке наших партнёров-авиакомпаний, их вкладу в увековечивание истории авиации мы создадим музей авиации, наполненный самыми интересными экспонатами», – цитируют в авиакомпании гендиректора АО «Аэропорт Толмачёво» Евгения Янкилевича.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1,2, 4-8), РИА Новости (3)