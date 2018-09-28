«Такой автомобиль мне не нужен»: владелец BMW X6 отсудил у завода 5 миллионов за неполадку в машине

Бердчанину удалось отсудить у завода не только стоимость BMW, но и штраф

Житель Бердска отсудил больше 5 миллионов рублей у завода-производителя BMW в Калининграде из-за того, что его кроссовер расходовал слишком много моторного масла.







«Они не выполнили условия моей претензии — не вернули деньги [за купленную машину], пришлось защищать себя в суде», — рассказал корреспонденту НГС сам истец, владелец BMW X6 2015 года выпуска.







По словам бердчанина, он купил BMW у прежнего хозяина в начале 2017 года — тогда автомобиль ещё был на гарантии. Заводская гарантия составляла 2 года. Но даже после этого владелец имел право на бесплатный ремонт машины у официальных дилеров по программе сервисного обслуживания «3-й Год Плюс».







Водитель уточнил, что после покупки он отдал машину на техобслуживание в ООО «ЭлитАвто Сибирь» — официальному дилеру BMW в Новосибирске.







Как следует из искового заявления в суд (копия есть в распоряжении редакции НГС), плановое техобслуживание, в частности, включало в себя замену моторного масла и масляного фильтра. Но, проехав 2 тысячи километров, владелец обнаружил, что кроссовер работает не идеально.







«Появился существенный недостаток в виде расхода моторного масла. Хотя автомобиль этот дизельный, и у меня этот автомобиль — я имею в виду BMW с дизельным мотором — не первый, и <…> расход моторного масла им в принципе не свойственен. <…>





Я обратился к дилеру, который в свою очередь долил мне литр масла и сказал двигаться дальше. Но ситуация повторилась с ещё большим расходом», — описал ситуацию истец.







По его словам, дилер попытался решить проблему и заменил турбонагнетатель, но это не помогло. Тогда владелец обратился с претензией в автосалон, и машину снова забрали на ремонт. Как уточнил бердчанин, в этот раз дилер капитально отремонтировал двигатель. При этом он продержал автомобиль у себя слишком долго — 72 дня, и у клиента появилось законное основание вернуть машину производителю.







Как уточнил второй истец — директор общественного учреждения защиты прав потребителей в Новосибирской области «Аурис», юрист Сергей Кравченко, оба раза дилер ремонтировал BMW по программе послегарантийного обслуживания «3-й Год Плюс».







В суде Сергей Кравченко пояснял, что ремонт был бесплатным, а дилер на это время давал клиенту другую машину. При этом владельца не заставляли доказывать то, что неполадка случилась не по его вине. В актах выполненных работ были термины «гарантия» и «по гарантии». По мнению юриста, безвозмездный ремонт означает то, что дилер признал заводской дефект.







По словам Сергея Кравченко, когда машина была в ремонте во второй раз, её владелец направил претензию ещё и калининградскому заводу-изготовителю — АО «Автотор» — с требованием устранить неполадку. А когда ремонт завершился, бердчанин отказался забирать машину у дилера.







«Такой автомобиль мне не нужен, не интересен — с таким минимальным пробегом и уже с капитальным ремонтом двигателя», — объяснил своё решение владелец машины.





Сергей Кравченко рассказал, что хозяин BMW отправил на завод претензию с требованием вернуть ему деньги, которые он потратил на покупку машины.





Также бердчанин просил доплатить ему, чтобы итоговой суммы хватило на покупку нового BMW такой же модели.





«Никакой реакции не последовало. Мы пошли в суд», — пояснил юрист.







Ответчиком по этому делу была компания «Автотор» — автозавод в Калининграде, который производит BMW в России.







В исковом заявлении владелец машины и юрист указали, что повышенный расход моторного масла — это «существенный недостаток», в том числе потому, что на ремонт дилеру понадобилось больше 45 дней. А, согласно «Закону о защите прав потребителей», клиент даже спустя годы после покупки может потребовать, чтобы изготовитель устранил существенные недостатки, которые возникли ещё до продажи. В том случае если изготовитель не выполнит эти требования в течение 20 дней, покупатель имеет право вернуть товар и забрать свои деньги.







В случае с ремонтом BMW ответчик в 20 дней не уложился, подчёркивается в исковом заявлении.







Истцы требовали от завода выплатить чуть больше 5,5 миллиона рублей. Эта сумма состояла из цены, которую житель Бердска заплатил при покупке машины, и из разницы между этой суммой и актуальной стоимостью аналога.







Компания «Автотор» с этими требованиями не согласилась. В своих возражениях на исковое заявление (копия возражений есть в распоряжении редакции НГС) производитель BMW просил суд полностью отказать истцам. В частности, ответчик подчёркивал, что неполадка возникла уже после того, как истекла гарантия на машину, а за рамками гарантии покупатель может предъявить претензии только по поводу существенных производственных недостатков. Повышенный расход моторного масла, по мнению ответчика, не может считаться существенным недостатком. С точки зрения истца, ремонт не занял значительного времени, машина отремонтирована и исправна.







В свою очередь юрист Сергей Кравченко сослался на результаты судебной экспертизы. По словам юриста, она показала, что чрезмерный расход моторного масла «можно охарактеризовать как производственный дефект».







На этой неделе, 25 сентября, Бердский городской суд частично удовлетворил требования истцов. Как сообщили в суде, компания «Автотор» должна возместить хозяину BMW стоимость машины по договору купли-продажи — 3 миллиона 350 тысяч рублей. Кроме того, заводу предстоит выплатить штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке: 837 тысяч рублей должен получить владелец машины, ещё столько же — общественное учреждение «Аурис».







Таким образом, суд не стал взыскивать разницу между заплаченной за машину суммой и актуальной стоимостью аналога.







Решение суда ещё не вступило в законную силу.







По словам владельца машины, его не устраивает сумма, которую удалось отсудить. «Поэтому не исключено, что у меня будут дополнительные претензии к компании "Автотор"», — подытожил он.







В пресс-центре АО «Автотор» сообщили, что решение суда не комментируют. Также корреспондент НГС в течение двух дней пыталась получить комментарии от ООО «ЭлитАвто Сибирь», но сделать этого так и не удалось.







Владельцам машин нередко приходится идти в суд, чтобы защитить свои права. Например, недавно сибирячка отсудила у мэрии Новосибирска 303 тысячи рублей за разбитый из-за колеи автомобиль. А ещё один водитель засудил компанию «СИБЭКО» после того, как его внедорожник Toyota Hilux Surf перевернулся на крышу из-за открытого люка на дороге.

