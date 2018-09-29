Шкода показала новый «Рапид»

Компания Skoda показала изображения концепта Vision RS, который считается предвестником нового поколения популярной в России модели Rapid. Автомобиль полностью перерисован, в дизайне стало больше углов и острых граней. Новый Rapid приблизился к более современным моделям Octavia и Kodiaq.





Vision RS





Когда машина появится в стране и в Новосибирске, пока не известно, но текущее поколение «Рапида» пользуется устойчивым спросом. «Ближайшие полгода не будет обновлений точно, даже рестайлинга. Модель продается отлично, рынок на подъеме, у нас дефицит машин. Просим Москву, чтобы нам дали свободные машины, увеличили план этого квартала в два раза сами себе. У нас Rapid вышел в 2014 году, а на мировом рынке в 2012 году», — рассказали в отделе продаж новосибирского дилера Skoda «Альт Парк».



Vision RS





Текущий Papid предлагается с бензиновыми моторами 1,6 MPI (90, 110 л.с.) и 1,4 TSI (125 л.с.), базовая цена — 646 000 рублей. Новая модель получит турбированные двигатели 1,0 TSI, 1,5 TSI и дизель 1,6 TDI.





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