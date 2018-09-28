Роман Власов показал фото своей девушки, с которой познакомился на балу
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал о своей девушке — борец встречается с 27-летней шпажисткой Виолеттой Колобовой.
Девушка стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио в командной шпаге, но, по словам Романа, они познакомились не в Бразилии, а в Кремлёвском дворце, где устраивали бал в честь олимпийцев. Пока Роман восстанавливается после операции на мениске, Виолетта приехала в Новосибирск его поддержать.
«Всё хорошо, я ежедневно тренируюсь — прокачиваю верхний плечевой пояс. Через неделю уже можно будет слезать с костылей, полностью заниматься реабилитацией и тренировать ногу. 5–6 недель как изначально дал прогноз Дрёмов Егор Юрьевич, так и будем следовать, не торопимся. Но времени у нас мало. В декабре я, скорее всего, планирую сделать старт. Будет Иранская лига — это будет как проверочный турнир, ведь в январе чемпионат России, где будет формироваться команда на европейские игры и предолимпийский чемпионат мира. С Виолеттой познакомились уже после Олимпиады на Олимпийском балу», — рассказал корреспонденту НГС Роман Власов.
В мае новосибирский борец в третий раз выиграл чемпионат Европы — в финале Роман Власов встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем, одержав победу со счётом 5:1.
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Дарья Януш
Фото vlasovroma90, violetta_kolobova на instagram.com