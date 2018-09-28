Новосибирцы решились на покупку двух электрокаров

В Новосибирске за январь–август 2018 года было продано два новых электромобиля, сообщает агентство «Автостат». Всего же в России реализовано 86 новых электрокаров.





В Новосибирске купили два Nissan Leaf с начала 2018 года — теперь в Новосибирске почти 50 электромобилей





«Было продано два Nissan Leaf. Всего в парке по Новосибирской области 47 электромобилей», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





Nissan Leaf — это хетчбэк длиной 4490 мм, оснащенный в Европе 150-сильным электромотором и батареей ёмкостью 40 кВт⋅ч с запасом хода 285 километров.





В российской версии мощность мотора составляет 122 л.с. Компания Nissan недавно получила «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на электрокар Leaf для российского рынка, чтобы открыть его официальные продажи. Стоимость Leaf на мировом рынке в рублёвом эквиваленте составляет около 2 миллионов рублей.





Интерьер Nissan Leaf





Как отмечают аналитики, рост продаж электромобилей в текущем году в стране составил 72%, однако абсолютные цифры остаются пока мизерными. Больше всего электрокаров купили в Москве — 29 штук.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину



Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.