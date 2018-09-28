Главврача признали виновным в миллионной растрате — теперь его могут помиловать

В августе прошлого года Ярослав Зулин получил условный срок за крупную растрату

Комиссия по вопросам помилования Новосибирской области поддержала ходатайство о снятии судимости с бывшего главврача поликлиники № 26 Ярослава Зулина.







«Он один воспитывает ребёнка <...>. Решили пойти навстречу и ходатайствовать о том, чтобы его помиловали. <…> Там всё не так страшно, как это было отражено в деле. Понятно, что человек провинился, но комиссия в составе 10 человек посчитала, что есть обстоятельства, которые могут послужить причиной тому, чтобы ходатайствовать о том, чтобы с него эту судимость сняли», — рассказал корреспонденту НГС председатель комиссии, первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.





Прошлым летом Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Ярослава Зулина к трёхлетнему условному сроку за растрату. Как сообщалось в материалах дела, в октябре 2009 года он нанял на работу в поликлинику няню для своего ребёнка. За работу главврач перечислил со счёта поликлиники на банковскую карту няни почти 1,1 миллиона рублей. При этом няня в поликлинике не появлялась, отмечали в прокуратуре Новосибирской области.







Ещё до вынесения приговора бывший главный врач вернул деньги,





которые взял со счёта поликлиники, сообщал ранее помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.







Как отметил Андрей Панферов, на выводы комиссии по вопросам помилования повлияло то, что осуждённый возместил ущерб, занимается научной работой и оказался в тяжёлых семейных обстоятельствах.





Как сообщается на сайте Заксобрания Новосибирской области, комиссия по вопросам помилования должна передать своё заключение губернатору Новосибирской области. В свою очередь глава региона должен внести президенту России представление о целесообразности помилования. Окончательное решение о том, помиловать осуждённого или нет, принимает глава государства.

