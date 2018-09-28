Авария с автобусом в Калининском районе: сбитый на «зебре» ребёнок погиб
Ребёнок на велосипеде, сбитый автобусом на пешеходном переходе, погиб.
ДТП случилось сегодня в 15:30 у дома
«Автобус маршрута
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.
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Дмитрий Здорников, Елизавета Милованова
Фото предоставлено Никитой (1), читателем НГС (2–3)