Авария с автобусом в Калининском районе: сбитый на «зебре» ребёнок погиб

По словам очевидца, велосипед от удара погнулся, а ребёнок находился в тяжёлом состоянии

Ребёнок на велосипеде, сбитый автобусом на пешеходном переходе, погиб.







ДТП случилось сегодня в 15:30 у дома № 100 по улице Объединения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, мальчик скончался от полученных травм.





«Автобус маршрута № 34 совершил наезд на ребёнка. Он отъезжал от остановки, и в это время ребенок попал [под колёса]. Подъехал реанимобиль, ребёнка откачивали, к сожалению, он скончался», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.





От удара велосипед сильно погнуло





По словам очевидца, мужчина, который держится за голову, сидел за рулём автобуса





Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.