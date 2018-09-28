Авария с автобусом в Калининском районе: сбитый на «зебре» ребёнок погиб

По словам очевидца, велосипед от удара погнулся, а ребёнок находился в тяжёлом состоянии
По словам очевидца, велосипед от удара погнулся, а ребёнок находился в тяжёлом состоянии

Ребёнок на велосипеде, сбитый автобусом на пешеходном переходе, погиб.


ДТП случилось сегодня в 15:30 у дома № 100 по улице Объединения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, мальчик скончался от полученных травм. 


«Автобус маршрута № 34 совершил наезд на ребёнка. Он отъезжал от остановки, и в это время ребенок попал [под колёса]. Подъехал реанимобиль, ребёнка откачивали, к сожалению, он скончался», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.


От удара велосипед сильно погнуло
От удара велосипед сильно погнуло


По словам очевидца, мужчина, который держится за голову, сидел за рулём автобуса
По словам очевидца, мужчина, который держится за голову, сидел за рулём автобуса


Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.

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