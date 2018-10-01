«Это был удар для меня»: известная актриса призналась в опасных проблемах с сердцем

Валентина Широнина почувствовала сильную боль во время спектакля 
Валентина Широнина почувствовала сильную боль во время спектакля 

Новосибирская актриса Валентина Широнина, известная десятками ролей в театре «Красный факел», рассказала для фильма, как справилась со смертельно опасной болезнью сердца. Её спасли сибирские хирурги.


Валентина Широнина играет на сцене «Красного факела» уже 40 лет — за это время она исполнила десятки разноплановых ролей. Актриса и сейчас занята в театре — в спектаклях «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки и «Поминальная молитва» Григория Горина.


Также артистка снялась в небольшом фильме о своей борьбе с ишемической болезнью сердца, о которой впервые узнала 20 лет назад во время спектакля.


«У меня там была такая сцена, где мне приходилось говорить очень активный, очень страстный такой монолог — [я стояла] в наклон, моя полы. 


И вот я тогда впервые, неожиданно для меня, почувствовала боль. И меня напугала даже не столько сама боль, сколько то, что я не смогу играть, что я потеряю профессию. А если ты смысл жизни видишь в своей работе, в том, чем ты занимаешься, то, конечно, это был ужас, это был страх», 


— вспоминает Валентина Широнина.


Актриса пояснила корреспонденту НГС, что у неё и раньше возникала боль в сердце («как в народе говорят — грудная жаба»), но забеспокоилась она, только когда это стало мешать работе. Друг семьи посоветовал Широниной обратиться к врачам — они подтвердили, что у артистки ишемическая болезнь сердца.


Операция пришлась на конец театрального сезона, так что актриса не отказывалась от ролей
Операция пришлась на конец театрального сезона, так что актриса не отказывалась от ролей


Её положили в больницу, а оттуда перевели в клинику Мешалкина, поскольку стало ясно, что нужна не просто терапия, а операция. По словам актрисы, ей «повезло», что операция пришлась на конец театрального сезона — и ей не пришлось брать долгий больничный и отказываться от ролей.


Сердечно-сосудистый хирург Александр Бобошко напомнил, что при этой болезни поражаются сосуды, питающие сердечную мышцу, и она плохо кровоснабжается. Врач рассказал, что сделал тогда актрисе операцию — коронарное шунтирование, и ей удалось избежать инфаркта.


«В переводе на обыденный язык [шунтирование] — это обход. Наша задача: пустить кровь в необходимом объёме в тот участок миокарда, который, мы считаем, страдает — по всем данным обследования. Берётся сосуд у пациента — либо артерия, либо венозный сосуд — и из него формируется так называемый шунт, обход, по которому кровь, минуя сужение, направляется в тот участок миокарда, который нас интересует, страдающий», — рассказал хирург.


Эта методика широко применяется и сейчас. Она не только предупреждает катастрофу, то есть инфаркт, но и улучшает самочувствие — уходят боли и одышка.


Однако полностью от болезни врачи избавить не могут — поэтому пациенты наблюдаются у кардиологов и принимают таблетки.


«Конечно, болезнь, она не исчезает, и её невозможно так — и сразу вылечить, чтобы она исчезла. Но они (хирурги. — Прим. ред.) делают такие вещи, что жизнь человека [становится] полноценной и комфортной, и остальные даже не замечают, что эти люди, предположим, болеют», — размышляет Валентина Широнина.


Она подчеркнула, что согласилась сняться в фильме из чувства благодарности к хирургу Александру Бобошко и кардиологу Ларисе Патрушевой.


«Меня просто поставили на ноги и подарили вот уже 20 лет такой [активной] жизни — я ходила, двигалась, я жила, растила внучку, играла на сцене, я путешествовала», — заключила артистка театра.



По словам Александра Бобошко, ишемическая болезнь сердца довольно широко распространена — она поражает также и молодых пациентов, мужчин и женщин. Врач напомнил, что в целом сердечно-сосудистые заболевания всё ещё на первом месте среди причин смерти людей, и не только в России.


В этом году Росстат сообщил, что смертность от болезней системы кровообращения наконец пошла на убыль. Главный специалист Новосибирской области по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Астапов объяснил корреспонденту НГС, почему смертность начала снижаться, но предупредил, что радоваться ещё рано.

Прочтений: 4457

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено