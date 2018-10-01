«Это был удар для меня»: известная актриса призналась в опасных проблемах с сердцем

Валентина Широнина почувствовала сильную боль во время спектакля

Новосибирская актриса Валентина Широнина, известная десятками ролей в театре «Красный факел», рассказала для фильма, как справилась со смертельно опасной болезнью сердца. Её спасли сибирские хирурги.







Валентина Широнина играет на сцене «Красного факела» уже 40 лет — за это время она исполнила десятки разноплановых ролей. Актриса и сейчас занята в театре — в спектаклях «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки и «Поминальная молитва» Григория Горина.







Также артистка снялась в небольшом фильме о своей борьбе с ишемической болезнью сердца, о которой впервые узнала 20 лет назад во время спектакля.







«У меня там была такая сцена, где мне приходилось говорить очень активный, очень страстный такой монолог — [я стояла] в наклон, моя полы.





И вот я тогда впервые, неожиданно для меня, почувствовала боль. И меня напугала даже не столько сама боль, сколько то, что я не смогу играть, что я потеряю профессию. А если ты смысл жизни видишь в своей работе, в том, чем ты занимаешься, то, конечно, это был ужас, это был страх»,





— вспоминает Валентина Широнина.







Актриса пояснила корреспонденту НГС, что у неё и раньше возникала боль в сердце («как в народе говорят — грудная жаба»), но забеспокоилась она, только когда это стало мешать работе. Друг семьи посоветовал Широниной обратиться к врачам — они подтвердили, что у артистки ишемическая болезнь сердца.







Операция пришлась на конец театрального сезона, так что актриса не отказывалась от ролей





Её положили в больницу, а оттуда перевели в клинику Мешалкина, поскольку стало ясно, что нужна не просто терапия, а операция. По словам актрисы, ей «повезло», что операция пришлась на конец театрального сезона — и ей не пришлось брать долгий больничный и отказываться от ролей.







Сердечно-сосудистый хирург Александр Бобошко напомнил, что при этой болезни поражаются сосуды, питающие сердечную мышцу, и она плохо кровоснабжается. Врач рассказал, что сделал тогда актрисе операцию — коронарное шунтирование, и ей удалось избежать инфаркта.







«В переводе на обыденный язык [шунтирование] — это обход. Наша задача: пустить кровь в необходимом объёме в тот участок миокарда, который, мы считаем, страдает — по всем данным обследования. Берётся сосуд у пациента — либо артерия, либо венозный сосуд — и из него формируется так называемый шунт, обход, по которому кровь, минуя сужение, направляется в тот участок миокарда, который нас интересует, страдающий», — рассказал хирург.







Эта методика широко применяется и сейчас. Она не только предупреждает катастрофу, то есть инфаркт, но и улучшает самочувствие — уходят боли и одышка.







Однако полностью от болезни врачи избавить не могут — поэтому пациенты наблюдаются у кардиологов и принимают таблетки.







«Конечно, болезнь, она не исчезает, и её невозможно так — и сразу вылечить, чтобы она исчезла. Но они (хирурги. — Прим. ред.) делают такие вещи, что жизнь человека [становится] полноценной и комфортной, и остальные даже не замечают, что эти люди, предположим, болеют», — размышляет Валентина Широнина.







Она подчеркнула, что согласилась сняться в фильме из чувства благодарности к хирургу Александру Бобошко и кардиологу Ларисе Патрушевой.







«Меня просто поставили на ноги и подарили вот уже 20 лет такой [активной] жизни — я ходила, двигалась, я жила, растила внучку, играла на сцене, я путешествовала», — заключила артистка театра.











По словам Александра Бобошко, ишемическая болезнь сердца довольно широко распространена — она поражает также и молодых пациентов, мужчин и женщин. Врач напомнил, что в целом сердечно-сосудистые заболевания всё ещё на первом месте среди причин смерти людей, и не только в России.







В этом году Росстат сообщил, что смертность от болезней системы кровообращения наконец пошла на убыль. Главный специалист Новосибирской области по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Астапов объяснил корреспонденту НГС, почему смертность начала снижаться, но предупредил, что радоваться ещё рано.

