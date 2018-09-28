«Рядом стоит мать, плачет»: автобус сбил ребёнка на пешеходном переходе в Калининском районе

Ребёнка сбили прямо на пешеходном переходе

Днём 28 сентября на пешеходном переходе в Калининском районе автобус сбил ребёнка на велосипеде — по словам очевидца, велосипед от удара погнулся, а ребёнок находится в тяжёлом состоянии.







О происшествии сообщил читатель НГС, написав в редакцию, что на улице Объединения, 100 на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка на велосипеде. По словам читателя, это произошло около 16:45. «Прямо на пешеходном переходе пацана лет 12 сбил автобус. Рядом стоит его мать, плачет. Велосипед весь изогнут. <...> Руки трясутся от увиденного», — поделился информацией читатель.





Как сообщил очевидец Никита, сотрудники скорой помощи в 16:54 увезли ребёнка. «Он пришёл в сознание, будет доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ДПС и ППС», — рассказал очевидец.





В пресс-службе ГИБДД информацию о происшествии подтвердили. «На месте работают сотрудники, информация уточняется. [Мальчик пострадал] очень серьёзно», — сообщили в пресс-службе.





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