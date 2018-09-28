«Рядом стоит мать, плачет»: автобус сбил ребёнка на пешеходном переходе в Калининском районе

Ребёнка сбили прямо на пешеходном переходе
Ребёнка сбили прямо на пешеходном переходе

Днём 28 сентября на пешеходном переходе в Калининском районе автобус сбил ребёнка на велосипеде — по словам очевидца, велосипед от удара погнулся, а ребёнок находится в тяжёлом состоянии.


О происшествии сообщил читатель НГС, написав в редакцию, что на улице Объединения, 100 на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка на велосипеде. По словам читателя, это произошло около 16:45. «Прямо на пешеходном переходе пацана лет 12 сбил автобус. Рядом стоит его мать, плачет. Велосипед весь изогнут. <...> Руки трясутся от увиденного», — поделился информацией читатель.


Как сообщил очевидец Никита, сотрудники скорой помощи в 16:54 увезли ребёнка. «Он пришёл в сознание, будет доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ДПС и ППС», — рассказал очевидец.


В пресс-службе ГИБДД информацию о происшествии подтвердили. «На месте работают сотрудники, информация уточняется. [Мальчик пострадал] очень серьёзно», — сообщили в пресс-службе.


Сегодня утром в Госавтоинспекции рассказали подробности ночной аварии на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области, в которой погибли два человека, а ещё один был госпитализирован.

Прочтений: 2926

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено