Выпускникам академии госслужбы при президенте России дали дипломы с ошибками

Более 50 выпускникам СИУ РАНХиГС выдали этим летом дипломы с ошибками
Более 50 выпускникам СИУ РАНХиГС выдали этим летом дипломы с ошибками


В Сибирском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ начали массово менять дипломы, выданные этим летом, — в документах была неправильно заполнена графа с квалификацией выпускников. 


Об этом корреспонденту НГС рассказали выпускники академии госслужбы. Информацию подтвердил директор вуза Сергей Сверчков.


Несколько выпускников вуза сообщили корреспонденту НГС, что ошибки встречались в дипломах как минимум двух факультетов — юридического и экономики и финансов.


«Выдавали [дипломы] в июле. <…> Наша группа с экономики и финансов — это 26 человек, и ещё [были студенты] с юридического факультета, с группы "Национальная безопасность", но сколько их там, я не знаю. <…> В сентябре нам сообщили в деканате, что [в дипломах есть] ошибка, надо прийти и поменять», — рассказала выпускница, попросившая не называть её имя в связи с тем, что она планирует получать в СИУ РАНХиГС второе образование.


По словам девушки, вместо дипломов с ошибкой уже начали выдавать дубликаты документов.


В графе «квалификация» в дипломе было ошибочно указано слово «специалист»
В графе «квалификация» в дипломе было ошибочно указано слово «специалист»


«Дипломы все выданы, исправлены. Это техническая ошибка», — коротко пояснил корреспонденту НГС директор СИУ РАНХиГС Сергей Сверчков и предложил прислать официальный запрос.


В академии госслужбы назвали точное число выпускников, которые получили дипломы с ошибками. 


«В августе 2018 года после выдачи дипломов было обнаружено, что в 53 документах об образовании в результате технической ошибки в строке "квалификация" было указано слово "специалист". По данному факту <…> была проведена полная и объективная проверка. В настоящее время виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. <…> С 10 сентября 2018 года <…> осуществляется выдача выпускникам соответствующих дубликатов дипломов. Дубликаты дипломов и приложения к ним являются подлинными документами о получении высшего образования», — говорится в ответе на запрос.


Весной 2018 года без дипломов остались 2000 студентов НГТУ. Причиной этого стало закрытие в вузе Рособрнадзором сразу нескольких гуманитарных направлений

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