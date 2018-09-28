Придётся жить на 12 тысяч: приставы объяснили, почему забирают у сибирячки ползарплаты

Вера Сёмка унаследовала долги из-за подозрительной сделки покойных родителей

В Управлении Федеральной службы судебных приставов России пояснили, почему будут взыскивать половину зарплаты у 26-летней Веры Сёмка. Сибирячка унаследовала многомиллионные долги от родителей и теперь вынуждена отдавать часть доходов женщине, которой она больше не должна.







Накануне в бухгалтерию МУП «Заря», где работает Вера Сёмка, пришло постановление от отдела судебных приставов Советского района — они потребовали отчислять половину зарплаты должницы на счёт женщины, которая вместе с мужем в 94-м году купила квартиру семьи Сёмка через посредницу, но так и не смогла в неё заехать.





Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области, пристав-исполнитель до сих не получил документ о правопреемстве долга — формально Сёмка должна уже постороннему человеку, а не настоящему кредитору.





«В связи с тем, что определения суда о правопреемственности требования о взыскании с должницы отсутствует, замены стороны в исполнительном производстве не производилось. Как мы понимаем, сейчас всё находится в стадии правопреемства. К приставу-исполнителю приходил представитель агентства "Финанс Секьюритиз", он сказал, что как будет на руках определение правопреемственности, он его предъявит, чтобы произвели замену. Документов к нам пока не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в ведомстве.



Пока приставы не получат необходимые документы, деньги Веры Сёмка будут поступать на счёт женщины, муж которой заключал сделку с семьёй Сёмка.





В августе НГС рассказал историю Веры Сёмка — она унаследовала долги почти в 4 миллиона рублей из-за подозрительной сделки покойных родителей.