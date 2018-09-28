Футбольный клуб «Сибирь» нашёл нового главного тренера с опытом в сборной России

В прошлом Игорь Чугайнов играл за сборную России и тренировал дубль санкт-петербургского «Зенита»

Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» определился с кандидатурой нового главного тренера: им стал 48-летний Игорь Чугайнов.







Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.





«В качестве игрока Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы — "Торпедо" и "Локомотив", а также за элистинский "Уралан". Привлекался в состав Олимпийской сборной СССР, сборной СНГ, провёл 26 матчей за национальную сборную России. Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата СССР, двукратный бронзовый призёр чемпионата России, пятикратный обладатель Кубка России», — описали достижения Игоря Чугайнова в ФК «Сибирь».







В клубе уточнили, что тренерскую карьеру Игорь Чугайнов начал в 2003 году. Раньше он работал с юношеской сборной России, входил в тренерский штаб национальной сборной России по футболу, а также тренировал дубль санкт-петербургского «Зенита», «Химки», московский «Торпедо», саратовский «Сокол», «Спартак-Нальчик» и курский «Авангард».





Прежний главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов ушёл в отставку на прошлой неделе. В футбольном клубе сообщали, что он покинул пост по собственному желанию. После этого обязанности главного тренера временно исполнял Евгений Обгольц.