Кафе с шашлыком и караоке начали сносить в Первомайском сквере

К разбору здания приступили совсем недавно

Сегодня, 28 сентября, в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить заброшенное кафе со стороны улицы Советской.





О том, что здание кафе предлагается снести, мэрия Новосибирска сообщила ещё в начале месяца — заведение не работало всё лето, на его фасаде успели нарисовать граффити.







Как сообщали в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, кафе принадлежало ресторану «Дружба», который работал в здании гостиницы «Центральная».







«У владельца объекта длительное время имелся договор аренды земельного участка, заключенный с мэрией города Новосибирска. В связи с изменением земельного законодательства в 2018 году, владелец летнего кафе не смог переоформить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком в соответствии с новым порядком», — рассказали в пресс-центре.





Со здания снимают профнастил, разбирают барную стойку





Сегодня здание кафе начали демонтировать — рабочие снимают профнастил, разбирают барную стойку. Доски и листы железа складывают на территории кафе, у ограды.





Владельцу предлагалось самостоятельно демонтировать строение до 27 сентября — этот день был вчера





В мэрии кафе называют «самовольным нестационарным объектом»





Ресторан «Дружба» открылся в гостинице на улице Ленина летом 2013 года и просуществовал в здании отеля всего год. Теперь вместо ресторана в «Центральной» работает гриль-бар «На углях».

