Кафе с шашлыком и караоке начали сносить в Первомайском сквере

К разбору здания приступили совсем недавно
К разбору здания приступили совсем недавно

Сегодня, 28 сентября, в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить заброшенное кафе со стороны улицы Советской.


О том, что здание кафе предлагается снести, мэрия Новосибирска сообщила ещё в начале месяца — заведение не работало всё лето, на его фасаде успели нарисовать граффити.


Как сообщали в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, кафе принадлежало ресторану «Дружба», который работал в здании гостиницы «Центральная».


«У владельца объекта длительное время имелся договор аренды земельного участка, заключенный с мэрией города Новосибирска. В связи с изменением земельного законодательства в 2018 году, владелец летнего кафе не смог переоформить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком в соответствии с новым порядком», — рассказали в пресс-центре.


Со здания снимают профнастил, разбирают барную стойку
Со здания снимают профнастил, разбирают барную стойку


Сегодня здание кафе начали демонтировать — рабочие снимают профнастил, разбирают барную стойку. Доски и листы железа складывают на территории кафе, у ограды.


Владельцу предлагалось самостоятельно демонтировать строение до 27 сентября — этот день был вчера
Владельцу предлагалось самостоятельно демонтировать строение до 27 сентября — этот день был вчера


В мэрии кафе называют «самовольным нестационарным объектом»
В мэрии кафе называют «самовольным нестационарным объектом»


Ресторан «Дружба» открылся в гостинице на улице Ленина летом 2013 года и просуществовал в здании отеля всего год. Теперь вместо ресторана в «Центральной» работает гриль-бар «На углях».

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