Страховая компания придумала план спасения дольщиков «ПТК-30»

Страховая компания «Респект» планирует помочь достроить объекты «ПТК-30»

Сегодня страховая компания «Респект» объявила, что готова помочь дольщикам «ПТК-30» получить обещанное жильё, — компания заявила о готовности софинансировать строительство, но только в том случае, если на недостроенных объектах сменится застройщик.







Об этом сегодня сообщил генеральный директор СК «Респект» Александр Артамонов. «В настоящее время мы прорабатываем схему, при которой страховщик мог бы принять участие в завершении строительства объектов, и рассчитываем на конструктивное взаимодействие с областными властями», — сказал Александр Артамонов.





Он отметил, что из 16 объектов «ПТК-30» лишь 4 выполнены более чем на 50%, готовность остальных — нулевая.





«Мы считаем, что дольщики не должны страдать в результате проблем, возникших у бенефициаров застройщика. Ещё в ноябре 2017 года страховая компания официальным письмом обратила внимание новосибирских властей на неблагополучную ситуацию с застройщиком. И тогда же была вынуждена приостановить страхование, чтобы предотвратить появление новых обманутых дольщиков», — объяснил Александр Артамонов.





Генеральный директор компании заявил, что «Респект» готов рассматривать возможность софинансирования строительства, но только в том случае, если сменят застройщика. «Мы готовы к взаимодействию с представителями власти Новосибирской области, уже взаимодействуем с федеральными коллегами и дольщиками. При благоприятном развитии ситуации и взаимопонимании всех сторон вопрос с "ПТК-30" обязательно будет решен», — уверен Александр Артамонов.





Неделю назад Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователей и отправил под стражу совладельцев строительного холдинга «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых. Основанием для этого стало подозрение в мошенничестве.

