На стройке в центре Новосибирска упал автокран

Строительство идет рядом со станцией метро «Сибирская»

Днём 28 сентября в Центральном районе Новосибирска упал автокран. Происшествие случилось на стройке на улице Семьи Шамшиных, 94 недалеко от станций метро «Сибирская» и «Маршала Покрышкина».







«Что-то маленькое, не кран, может на КАМАЗе какая-то стрела. А может, и кран. Но что-то произошло», — рассказала корреспонденту НГС работница офиса по соседству со стройплощадкой.







В компании застройщика «Город в городе», которая занимается строительством жилого комплекса «Огни Сибири», корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в офисе уполномоченных для общения с прессой.







«Сейчас никого нет, они все на объекте», — пояснили в офисе продаж.





В конце августа подобный случай произошёл с одной из строек в Октябрьском районе — тогда кран пытался поднять слишком тяжёлый груз.

