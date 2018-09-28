На стройке в центре Новосибирска упал автокран

Строительство идет рядом со станцией метро «Сибирская»
Строительство идет рядом со станцией метро «Сибирская»

Днём 28 сентября в Центральном районе Новосибирска упал автокран. Происшествие случилось на стройке на улице Семьи Шамшиных, 94 недалеко от станций метро «Сибирская» и «Маршала Покрышкина».


«Что-то маленькое, не кран, может на КАМАЗе какая-то стрела. А может, и кран. Но что-то произошло», — рассказала корреспонденту НГС работница офиса по соседству со стройплощадкой. 


В компании застройщика «Город в городе», которая занимается строительством жилого комплекса «Огни Сибири», корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в офисе уполномоченных для общения с прессой.


«Сейчас никого нет, они все на объекте», — пояснили в офисе продаж.


В конце августа подобный случай произошёл с одной из строек в Октябрьском районе — тогда кран пытался поднять слишком тяжёлый груз.

Прочтений: 6703
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено