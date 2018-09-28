На стройке в центре Новосибирска упал автокран
Днём 28 сентября в Центральном районе Новосибирска упал автокран. Происшествие случилось на стройке на улице Семьи Шамшиных, 94 недалеко от станций метро «Сибирская» и «Маршала Покрышкина».
«Что-то маленькое, не кран, может на КАМАЗе какая-то стрела. А может, и кран. Но что-то произошло», — рассказала корреспонденту НГС работница офиса по соседству со стройплощадкой.
В компании застройщика «Город в городе», которая занимается строительством жилого комплекса «Огни Сибири», корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в офисе уполномоченных для общения с прессой.
«Сейчас никого нет, они все на объекте», — пояснили в офисе продаж.
В конце августа подобный случай произошёл с одной из строек в Октябрьском районе — тогда кран пытался поднять слишком тяжёлый груз.
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Елизавета Милованова
Фото очевидца