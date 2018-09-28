Возле пятиэтажки на Оловозаводской нашли труп мужчины

О трупе на Оловозаводской полицейские узнали в шестом часу утра
О трупе на Оловозаводской полицейские узнали в шестом часу утра

Утром 28 сентября возле пятиэтажки в Кировском районе Новосибирска нашли труп мужчины — на месте происшествия работали полицейские.


Инцидент произошёл у дома № 18 на улице Оловозаводской.


«В 5:47 сообщение поступило. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, обнаружили труп мужчины 1966 года рождения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


При этом в пресс-службе не назвали причину смерти.


«В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — добавили в областной полиции.


В Следственном управлении СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже. Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.

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