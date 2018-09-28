В Первомайском сквере открылся «социально значимый» туалет за 30 рублей
Сегодня, 28 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска открылся общественный туалет — стоимость его посещения составляет 30 рублей.
Туалет открыли сегодня в 14:00, электричество к нему подвели за полчаса до этого, рассказал НГС Владимир Ветров, директор компании «Зоологика», которая строила туалет.
В туалете кроме женских и мужских кабинок есть кабинки для посетителей на инвалидных колясках и комната матери и ребёнка. Стоимость посещения — 30 рублей, но для детей до 5 лет и инвалидов бесплатно.
«Такие цены в городе: на площади Калинина туалет находится в подвале — такая же цена. Биокабины по 20 рублей у нас стоят в городе. А здесь туалет с очень большими затратами, чтобы его окупить, в течение 7 лет планируется. Такая цена обусловлена», — пояснил Владимир Ветров.
По его словам, полную стоимость туалета ещё подсчитывают, но он обошёлся в более чем 3 миллиона рублей.
Стоимость посещения общественных туалетов в Новосибирске начинается от 10 рублей, столько, например, стоят туалеты в метро.
Площадку к строительству туалета начали готовить в середине августа — для этого в сквере даже вырубили несколько деревьев.
В мэрии ранее поясняли, что разрешение на снос было оформлено по всем требованиям муниципальных властей. Вырубленные деревья были аварийными — это показало обследование, которое провёл главный агроном Центрального округа.
«Для установки на территории Первомайского сквера общественного туалета в рамках реализации инвестиционного социально значимого проекта ООО "Зоологика" оформлено разрешение на использование земельного участка», — поясняли в пресс-центре мэрии.
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Елена Громкова
Фото Алексанра Ощепкова