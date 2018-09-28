В Первомайском сквере открылся «социально значимый» туалет за 30 рублей

Туалет открылся сегодня в 14:00
Туалет открылся сегодня в 14:00


Сегодня, 28 сентября, в Первомайском сквере Новосибирска открылся общественный туалет — стоимость его посещения составляет 30 рублей.


Туалет открыли сегодня в 14:00, электричество к нему подвели за полчаса до этого, рассказал НГС Владимир Ветров, директор компании «Зоологика», которая строила туалет. 


В туалете кроме женских и мужских кабинок есть кабинки для посетителей на инвалидных колясках и комната матери и ребёнка. Стоимость посещения — 30 рублей, но для детей до 5 лет и инвалидов бесплатно. 


«Такие цены в городе: на площади Калинина туалет находится в подвале — такая же цена. Биокабины по 20 рублей у нас стоят в городе. А здесь туалет с очень большими затратами, чтобы его окупить, в течение 7 лет планируется. Такая цена обусловлена», — пояснил Владимир Ветров.


По его словам, полную стоимость туалета ещё подсчитывают, но он обошёлся в более чем 3 миллиона рублей.


Стоимость посещения общественных туалетов в Новосибирске начинается от 10 рублей, столько, например, стоят туалеты в метро.


Предполагается, что туалет окупится примерно за 7 лет
Предполагается, что туалет окупится примерно за 7 лет


Туалет будет закрываться на ночь
Туалет будет закрываться на ночь


Здесь предусмотрены кабинки для инвалидов 
Здесь предусмотрены кабинки для инвалидов 


В туалете есть комната матери и ребёнка
В туалете есть комната матери и ребёнка


Площадку к строительству туалета начали готовить в середине августа — для этого в сквере даже вырубили несколько деревьев.


В мэрии ранее поясняли, что разрешение на снос было оформлено по всем требованиям муниципальных властей. Вырубленные деревья были аварийными — это показало обследование, которое провёл главный агроном Центрального округа.


«Для установки на территории Первомайского сквера общественного туалета в рамках реализации инвестиционного социально значимого проекта ООО "Зоологика" оформлено разрешение на использование земельного участка», — поясняли в пресс-центре мэрии.


Стоимость туалета составила более чем 3 миллиона рублей
Стоимость туалета составила более чем 3 миллиона рублей


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