Видео: эвакуатор увёз из центра Новосибирска машину с водителем за рулём

Водитель эвакуированного авто был внутри и снимал всё на видео

Днём 28 сентября с перекрёстка улиц Военной и Орджоникидзе в центре Новосибирска эвакуировали машину — в ней сидел читатель НГС.







Он прислал в редакцию видео своей поездки на эвакуаторе, снятое из кабины Hyundai Porter II.







«У меня есть видео, я заснял, как меня везли в машине. Ни сотрудников ГИБДД, ничего. Взяли и эвакуировали. Я не нарушал, а если и нарушал, то где протокол? Где ГИБДД? Он повёз даже несмотря на то, что я был внутри. Это вот 30 минут назад было. Вёз он меня с Орджоникидзе, 38 в сторону "Ауры". Якобы за неправильную парковку. Просто подъехал эвакуатор, загрузил и всё. <…> Не знаю, что это за эвакуаторщики. Сейчас с руководителем компании буду разговаривать по поводу наших дальнейших действий», — рассказал корреспонденту НГС водитель эвакуированного автомобиля Алексей.







По его словам, во время погрузки автомобиля на платформу эвакуатора сотрудников ГИБДД поблизости не было.







«Я потом вышел из машины, она же может опрокинуться. Зачем мне рисковать? Он остановился на светофоре, я вышел. <...> Я подходил к машине, когда её начали эвакуировать. Я попросил доказательства, протокол. Знаков никаких там не было. Я залез в машину, а он, несмотря на это, продолжил затаскивать машину. Я это просто так не оставлю», — добавил водитель автомобиля Алексей.





Видео предоставлено читателем НГС





Весной новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали на YouTube-канале «Новосибирский» видео об эвакуации автомобиля с водителем — на штрафстоянке этой машине разбили лобовое стекло.

