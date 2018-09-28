Локоть ответил на критику Матвиенко: «Буду гидом и покажу Новосибирск с хорошей стороны»

Мэр заявил, что готов водить по Новосибирску всех, кому он не понравился

Мэр Анатолий Локоть заявил, что сам готов проводить экскурсии по Новосибирску и показывать его «с хорошей стороны» — так он отреагировал на критику спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которой город не понравился.







«Не очень понимаю, что именно произвело негативное впечатление на спикера [верхней палаты] парламента. Она приезжала полтора года назад, меня, как обычно, не приглашали для встречи больших гостей. Не понимаю, что тогда произошло. Не понимаю, чем вызвана такая оценка сейчас из Москвы — в последнее время мы уделяем большое внимание благоустройству», — заявил сегодня Анатолий Локоть.







Среди достижений властей Новосибирска в области благоустройства Локоть отметил ремонт дворов, на которые потратился и городской бюджет. При этом мэрия заставляла подрядные компании устранять недочёты после ремонта. «Я помню, как мы заставляли раньше подрядчиков переделывать. И они это делают», — объяснил мэр.





Также он отметил, что среди успехов города — ремонт дорог. «Мы продолжаем работы по набережной, по благоустройству города, в прошлом году эффективно работали по БКД (проект "Безопасные и качественные дороги". — Прим. ред.). В этом году объемы выделены меньшие, но мы их продолжаем. Самое для меня главное — оценки новосибирцев. Постоянно проводим голосования, как, например, "Выбери дорогу для ремонта"», — рассказал Анатолий Локоть.





Мэр сказал, что одним из главных достижений считает новую Михайловскую набережную Оби. «Проедьте на набережную, посмотрите, сколько там людей. И когда я вижу, сколько их там гуляет, в меня вселяет это уверенность», — сказал Локоть.





Всем, кто недоволен внешним видом Новосибирска, мэр предложил лично проводить экскурсии. «Я приглашаю тех, кому что-то не понравилось, приехать в Новосибирск — и я буду выступать гидом, постараюсь показать город с хорошей стороны, а не только с плохой», — заключил Анатолий Локоть.





На этой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко поделилась с «Интерфаксом» о своих впечатлениях о Новосибирске. «Я не была там полтора года, и, может быть, ситуация изменилась. Но когда я была там полтора года назад, Новосибирск — очень неухоженный и неблагоустроенный город. Меня не интересует, какой политический окрас у кого, и мэр взялся за гуж — занимайся хозяйственной деятельностью, приведи в порядок», — заявила агентству Матвиенко.