Локоть ответил на критику Матвиенко: «Буду гидом и покажу Новосибирск с хорошей стороны»

Мэр заявил, что готов водить по Новосибирску всех, кому он не понравился
Мэр заявил, что готов водить по Новосибирску всех, кому он не понравился

Мэр Анатолий Локоть заявил, что сам готов проводить экскурсии по Новосибирску и показывать его «с хорошей стороны» — так он отреагировал на критику спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которой город не понравился. 


«Не очень понимаю, что именно произвело негативное впечатление на спикера [верхней палаты] парламента. Она приезжала полтора года назад, меня, как обычно, не приглашали для встречи больших гостей. Не понимаю, что тогда произошло. Не понимаю, чем вызвана такая оценка сейчас из Москвы — в последнее время мы уделяем большое внимание благоустройству», — заявил сегодня Анатолий Локоть. 


Среди достижений властей Новосибирска в области благоустройства Локоть отметил ремонт дворов, на которые потратился и городской бюджет. При этом мэрия заставляла подрядные компании устранять недочёты после ремонта. «Я помню, как мы заставляли раньше подрядчиков переделывать. И они это делают», — объяснил мэр. 


Также он отметил, что среди успехов города — ремонт дорог. «Мы продолжаем работы по набережной, по благоустройству города, в прошлом году эффективно работали по БКД (проект "Безопасные и качественные дороги". — Прим. ред.). В этом году объемы выделены меньшие, но мы их продолжаем. Самое для меня главное — оценки новосибирцев. Постоянно проводим голосования, как, например, "Выбери дорогу для ремонта"», — рассказал Анатолий Локоть.


Мэр сказал, что одним из главных достижений считает новую Михайловскую набережную Оби. «Проедьте на набережную, посмотрите, сколько там людей. И когда я вижу, сколько их там гуляет, в меня вселяет это уверенность», — сказал Локоть.


Всем, кто недоволен внешним видом Новосибирска, мэр предложил лично проводить экскурсии. «Я приглашаю тех, кому что-то не понравилось, приехать в Новосибирск — и я буду выступать гидом, постараюсь показать город с хорошей стороны, а не только с плохой», — заключил Анатолий Локоть.


На этой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко поделилась с «Интерфаксом» о своих впечатлениях о Новосибирске. «Я не была там полтора года, и, может быть, ситуация изменилась. Но когда я была там полтора года назад, Новосибирск — очень неухоженный и неблагоустроенный город. Меня не интересует, какой политический окрас у кого, и мэр взялся за гуж — занимайся хозяйственной деятельностью, приведи в порядок», — заявила агентству Матвиенко.

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