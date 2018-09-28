фоторепортаж

Без цензуры: в университете архитектуры выступила звезда шоу «Голос» — там же показали новый НГС

НГС показал свой новый дизайн (если присмотреться, можно заметить на фото не только звезду шоу «Голос» Вадима Капустина, но и наш новый логотип)
НГС показал свой новый дизайн (если присмотреться, можно заметить на фото не только звезду шоу «Голос» Вадима Капустина, но и наш новый логотип)


Вечером 27 сентября в Новосибирском университете архитектуры, дизайна и искусств собрались около 300 человек — они первыми увидели, как изменится сайт НГС в ближайшее время.


В мероприятии приняли участие около 300 партнёров НГС
В мероприятии приняли участие около 300 партнёров НГС


Ведущая мероприятия — очаровательная Анна Пирогова
Ведущая мероприятия — очаровательная Анна Пирогова


Мы готовились к этому почти год: над новым дизайном сайта работали десятки людей — дизайнеры, разработчики, представители других отделов, а также наши партнеры из студии Charmer. Эта команда специализируется на создании удобных медиа-площадок и работала с такими проектами, как «Медуза», «Лента», «Ведомости», «Арзамас» и многими другими.


Презентацию в НГУАДИ мы устроили не случайно. Тут учат тех, кто меняет облик города — наш сайт тоже меняется, чтобы еще интереснее и ярче рассказывать о Новосибирске
Презентацию в НГУАДИ мы устроили не случайно. Тут учат тех, кто меняет облик города — наш сайт тоже меняется, чтобы еще интереснее и ярче рассказывать о Новосибирске


27 сентября партнёры НГС собрались в зале НГУАДИ: их встречали арфистка и скульптуры без цензуры (напомним, недавно их прикрыли перед визитом делегации РПЦ, чтобы не смущали своей наготой; но мы не боимся показывать аудитории всё как есть на самом деле).


Для гостей вечеринки устроили экскурсию по лестнице НГУАДИ
Для гостей вечеринки устроили экскурсию по лестнице НГУАДИ


Лестничные пролеты расписаны сотней картин и фресок
Лестничные пролеты расписаны сотней картин и фресок


Скучать гостям было некогда: перед презентацией нового дизайна для них устроили экскурсию по лестнице НГУАДИ, пролёты которой студенты ежегодно покрывают фресками, мозаиками и прочими произведениями искусства.


Вадим Капустин специально прилетел в Новосибирск, чтобы выступить на презентации нового НГС
Вадим Капустин специально прилетел в Новосибирск, чтобы выступить на презентации нового НГС


Вадим Капустин долгое время писал музыку и работал в Берлине
Вадим Капустин долгое время писал музыку и работал в Берлине


Финальную точку вечера поставил Вадим Капустин — сибиряк, который покорил зрителей шоу «Голос» и сердца европейцев. 


Так будет выглядеть главная страница сайта. Остальное вы увидите уже совсем скоро!
Так будет выглядеть главная страница сайта. Остальное вы увидите уже совсем скоро!


Читатели увидят новый дизайн НГС уже совсем скоро: новая версия сайта выйдет в конце октября. Мы надеемся, что вам понравится. 


НГС читают все, от мала до велика
НГС читают все, от мала до велика


Еще больше фото — в нашей официальной группе Facebook и в специальном фотоальбоме группы НГС «ВКонтакте».

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