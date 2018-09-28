Без цензуры: в университете архитектуры выступила звезда шоу «Голос» — там же показали новый НГС
Вечером 27 сентября в Новосибирском университете архитектуры, дизайна и искусств собрались около 300 человек — они первыми увидели, как изменится сайт НГС в ближайшее время.
Мы готовились к этому почти год: над новым дизайном сайта работали десятки людей — дизайнеры, разработчики, представители других отделов, а также наши партнеры из студии Charmer. Эта команда специализируется на создании удобных медиа-площадок и работала с такими проектами, как «Медуза», «Лента», «Ведомости», «Арзамас» и многими другими.
27 сентября партнёры НГС собрались в зале НГУАДИ: их встречали арфистка и скульптуры без цензуры (напомним, недавно их прикрыли перед визитом делегации РПЦ, чтобы не смущали своей наготой; но мы не боимся показывать аудитории всё как есть на самом деле).
Скучать гостям было некогда: перед презентацией нового дизайна для них устроили экскурсию по лестнице НГУАДИ, пролёты которой студенты ежегодно покрывают фресками, мозаиками и прочими произведениями искусства.
Финальную точку вечера поставил Вадим Капустин — сибиряк, который покорил зрителей шоу «Голос» и сердца европейцев.
Читатели увидят новый дизайн НГС уже совсем скоро: новая версия сайта выйдет в конце октября. Мы надеемся, что вам понравится.
Еще больше фото — в нашей официальной группе Facebook и в специальном фотоальбоме группы НГС «ВКонтакте».
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Фото Александра Ощепкова