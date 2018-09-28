Без цензуры: в университете архитектуры выступила звезда шоу «Голос» — там же показали новый НГС

НГС показал свой новый дизайн (если присмотреться, можно заметить на фото не только звезду шоу «Голос» Вадима Капустина, но и наш новый логотип)





Вечером 27 сентября в Новосибирском университете архитектуры, дизайна и искусств собрались около 300 человек — они первыми увидели, как изменится сайт НГС в ближайшее время.





В мероприятии приняли участие около 300 партнёров НГС





Ведущая мероприятия — очаровательная Анна Пирогова





Мы готовились к этому почти год: над новым дизайном сайта работали десятки людей — дизайнеры, разработчики, представители других отделов, а также наши партнеры из студии Charmer. Эта команда специализируется на создании удобных медиа-площадок и работала с такими проектами, как «Медуза», «Лента», «Ведомости», «Арзамас» и многими другими.





Презентацию в НГУАДИ мы устроили не случайно. Тут учат тех, кто меняет облик города — наш сайт тоже меняется, чтобы еще интереснее и ярче рассказывать о Новосибирске





27 сентября партнёры НГС собрались в зале НГУАДИ: их встречали арфистка и скульптуры без цензуры (напомним, недавно их прикрыли перед визитом делегации РПЦ, чтобы не смущали своей наготой; но мы не боимся показывать аудитории всё как есть на самом деле).





Для гостей вечеринки устроили экскурсию по лестнице НГУАДИ





Лестничные пролеты расписаны сотней картин и фресок





Скучать гостям было некогда: перед презентацией нового дизайна для них устроили экскурсию по лестнице НГУАДИ, пролёты которой студенты ежегодно покрывают фресками, мозаиками и прочими произведениями искусства.





Вадим Капустин специально прилетел в Новосибирск, чтобы выступить на презентации нового НГС





Вадим Капустин долгое время писал музыку и работал в Берлине





Финальную точку вечера поставил Вадим Капустин — сибиряк, который покорил зрителей шоу «Голос» и сердца европейцев.





Так будет выглядеть главная страница сайта. Остальное вы увидите уже совсем скоро!





Читатели увидят новый дизайн НГС уже совсем скоро: новая версия сайта выйдет в конце октября. Мы надеемся, что вам понравится.





НГС читают все, от мала до велика





Еще больше фото — в нашей официальной группе Facebook и в специальном фотоальбоме группы НГС «ВКонтакте».