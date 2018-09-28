Помидорки на дороге: выезд на Богдана Хмельницкого закроют ради ярмарки

В мэрии обещают, что цены на ярмарке будут до 20% ниже средних по городу

Завтра, 29 сентября, проезд между улицами Богдана Хмельницкого и Народной перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки.





«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00 на площадке между домами № 26/1 и № 28/ 1 на Богдана Хмельницкого, в это время будет перекрыт проезд от Богдана Хмельницкого до Народной.





Проезд будет перекрыт на 6 часов





Осенью в Новосибирске постоянно проводят сельскохозяйственные ярмарки — чаще всего перекрывают улицу Сибиряков-Гвардейцев в районе площади Карла Маркса.