Помидорки на дороге: выезд на Богдана Хмельницкого закроют ради ярмарки
Завтра, 29 сентября, проезд между улицами Богдана Хмельницкого и Народной перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки.
«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00 на площадке между домами
Осенью в Новосибирске постоянно проводят сельскохозяйственные ярмарки — чаще всего перекрывают улицу Сибиряков-Гвардейцев в районе площади Карла Маркса.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)