Помидорки на дороге: выезд на Богдана Хмельницкого закроют ради ярмарки

В мэрии обещают, что цены на ярмарке будут до 20% ниже средних по городу
В мэрии обещают, что цены на ярмарке будут до 20% ниже средних по городу

Завтра, 29 сентября, проезд между улицами Богдана Хмельницкого и Народной перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки.


«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00 на площадке между домами № 26/1 и № 28/1 на Богдана Хмельницкого, в это время будет перекрыт проезд от Богдана Хмельницкого до Народной.


Проезд будет перекрыт на 6 часов
Проезд будет перекрыт на 6 часов


Осенью в Новосибирске постоянно проводят сельскохозяйственные ярмарки — чаще всего перекрывают улицу Сибиряков-Гвардейцев в районе площади Карла Маркса. 

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