МЧС назвало причину пожара в доме на «Телецентре»

Пожар обнаружили уже на поздней стадии — пламя охватило крышу дома
Пожар обнаружили уже на поздней стадии — пламя охватило крышу дома

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что стало причиной сильного пожара в деревянном расселенном доме на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска. Дом загорелся вечером 27 сентября — жители левобережья жаловались на неприятный запах гари и дыма, который распространился на несколько километров.


«Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.


Несмотря на то, что дом был расселён, по мнению начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павла Винакова, внутри могли находиться люди, действия которых и могли стать причиной пожара.


«Самая для нас проблема, и мы всегда обращаемся в органы местного самоуправления для принятия определённых мер: расселяется дом, оттуда бывшие собственники съезжают, строение становится бесхозным. Он не огорожен, отсутствует какая-то охрана, и любая категория населения может туда проникнуть. Вполне возможно, и без злого умысла, но, как правило, это приводит к тому, что в случае возникновения пожара он обнаруживается на поздней стадии», — пояснил корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Так выглядит дом сейчас
Так выглядит дом сейчас


Дом выгорел на площади 90 кв. м. В момент пожара в постройке никого не было.


В Ленинском районе часто случаются пожары — в конце августа над Новосибирском поднялся столб дыма из-за загоревшегося частного дома в районе Горского жилмассива.

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