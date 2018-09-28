Травников взял в новое правительство 20 человек

Андрей Травников не стал кардинально менять состав правительства
Андрей Травников не стал кардинально менять состав правительства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал новый состав регионального правительства.


Постановление появилось сегодня на сайте губернатора и правительства области.


В новый состав правительства вошли:


— первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов;


— первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков;


— замгубернатора Александр Дубовицкий;


— замгубернатора Андрей Жуков;


— замгубернатора Сергей Нелюбов;


— замгубернатора Сергей Сёмка;


— зампредседателя правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко;


— зампредседателя правительства — министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова;


— зампредседателя правительства — министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина,


— министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов;


— министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов;


— министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский;


— министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко;


— министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников;


— исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов;


— исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук;


— министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов;


— министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов;


— исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт;


— министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.


Таким образом, в новом составе правительства не оказалось временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Новосибирской области Станислава Тишурова и бывшего врио министра здравоохранения Олега Иванинского, которого сменил главный врач Новосибирского клинического Центра крови Константин Хальзов. Три министра пока сохраняют статус исполняющих обязанности.


После публикации новости это постановление пропало с сайта.

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