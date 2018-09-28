Травников взял в новое правительство 20 человек

Андрей Травников не стал кардинально менять состав правительства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал новый состав регионального правительства.







Постановление появилось сегодня на сайте губернатора и правительства области.







В новый состав правительства вошли:







— первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов;







— первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков;







— замгубернатора Александр Дубовицкий;







— замгубернатора Андрей Жуков;







— замгубернатора Сергей Нелюбов;







— замгубернатора Сергей Сёмка;







— зампредседателя правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко;







— зампредседателя правительства — министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова;







— зампредседателя правительства — министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина,







— министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов;







— министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов;







— министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский;







— министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко;







— министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников;







— исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов;







— исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук;







— министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов;







— министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов;







— исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт;







— министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.







Таким образом, в новом составе правительства не оказалось временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Новосибирской области Станислава Тишурова и бывшего врио министра здравоохранения Олега Иванинского, которого сменил главный врач Новосибирского клинического Центра крови Константин Хальзов. Три министра пока сохраняют статус исполняющих обязанности.







После публикации новости это постановление пропало с сайта.