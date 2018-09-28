Травников взял в новое правительство 20 человек
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал новый состав регионального правительства.
Постановление появилось сегодня на сайте губернатора и правительства области.
В новый состав правительства вошли:
— первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов;
— первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков;
— замгубернатора Александр Дубовицкий;
— замгубернатора Андрей Жуков;
— замгубернатора Сергей Нелюбов;
— замгубернатора Сергей Сёмка;
— зампредседателя правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко;
— зампредседателя правительства — министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова;
— зампредседателя правительства — министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина,
— министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов;
— министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов;
— министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский;
— министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко;
— министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников;
— исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов;
— исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук;
— министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов;
— министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов;
— исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт;
— министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.
Таким образом, в новом составе правительства не оказалось временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Новосибирской области Станислава Тишурова и бывшего врио министра здравоохранения Олега Иванинского, которого сменил главный врач Новосибирского клинического Центра крови Константин Хальзов. Три министра пока сохраняют статус исполняющих обязанности.
После публикации новости это постановление пропало с сайта.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова