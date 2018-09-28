Бывшему полицейскому грозит 2 года колонии за стрельбу в «Баре 113»

Сегодня на суде Илья Кудин раскаялся и заявил, что не стал бы покупать травматический пистолет

В Центральном районном суде начались прения по делу бывшего кинолога отдела полиции № 3 «Заельцовский» 25-летнего Ильи Кудина, которого судят за стрельбу из травматического пистолета в посетителя «Бара 113» по ч. 2 ст. 213 (Хулиганство).







Гособвинитель в суде потребовал назначить подсудимому реальный срок — 2 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент НГС из зала суда.





По версии следствия, 26 февраля 2017 года подсудимый пришёл в бар со своими друзьями. «Он там часто отдыхал, — пояснила корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Центрального района Ксения Короед перед началом суда. — Сотрудники "Бара 113" знали подсудимого как Илью. Характеризуют его с отрицательной стороны».





Как пояснили в прокуратуре, в тот вечер кинолог поругался с посетителем бара, завязалась драка. Кудин выхватил травматический пистолет и начал бить его рукояткой по голове своего противника. За дракой наблюдал потерпевший Александр Вандышев — мужчина испугался, что полицейский выстрелит, поэтому вмешался в драку, схватив Кудина за руку, которой тот держал травмат. «Когда у Кудина освободилась рука, Кудин достал травматический пистолет и выстрелил в Вандышева, — подчеркнули в ведомстве. — Вандышеву причинена рана брюшной стенки».





После этого Кудин сбежал из бара. Потерпевший сразу обратился в полицию, но следователи долгое время не могли установить причастность к преступлению кинолога — только в июне прошлого года, после служебной проверки, в отношении Кудина возбудили уголовное дело и он был уволен из органов.





Прокуратура попросила 2 года лишения свободы для Кудина





«Сам в органах работает не так давно, — объяснила Короед. — С июня 2016 года. Не успел устроиться, а уже ходил и гнул пальцы».







Вину на допросах Кудин не признал — тогда экс-полицейский утверждал, что с собой в сумке у него в тот вечер была крупная сумма денег, 200 тысяч рублей, и в Вандышеве он увидел угрозу для себя и своего имущества, поэтому выстрелил инстинктивно.





Сегодня на заседании суда Кудин раскаялся.





«В содеянном раскаиваюсь, если бы знал, что возникнет подобная ситуация, то вообще не покупал бы оружие личное. И не ходил бы с ним», — сказал бывший полицейский.







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