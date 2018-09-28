Под Новосибирском пропал школьник: ребёнка не могут найти уже три дня (обновлено)

9-летний Никита Орликов пропал 25 сентября
9-летний Никита Орликов пропал 25 сентября

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 9-летнего Никиты Орликова, который пропал в городе Черепаново Новосибирской области 25 сентября.


«В магазине пока я расплачивалась, он убежал. Конфликтов у нас не было, но у него расстройство, он склонен к побегам. Уже были случаи, когда он сбегал, но мы его находили в течение суток», — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Дарья.


Согласно информации в ориентировке, Никита Орликов среднего телосложения, у него короткие тёмные волосы и карие глаза. Рост пропавшего около 160 см. В день исчезновения школьник был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, голубую толстовку, голубую футболку и синие джинсы. На ногах были серые кроссовки, а на голове голубая шапка. Мальчика можно узнать по двум родинкам над ресницами.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.


Обновление: В 12:13 добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что ребёнок найден живым. 


В августе в Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней Ксении Сироткиной — школьницу нашли сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе. Выяснилось, что она целый месяц скрывалась в квартире у парня

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